به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه خبری راشا تودی به نقل از روزنامه آلمانی «دی ولت» گزارش داد که هکرهایی که برای مقامات کشورهای اروپایی کار می‌کنند، خبر داده‌اند که کشورهای غربی به صورت مخفیانه در حال آماده‌سازی برای انجام حملات سایبری علیه زیرساخت‌های روسیه هستند.

این روزنامه می‌افزاید که دولت‌های غربی دیگر تنها بر دفاع سایبری تمرکز نمی‌کنند، بلکه به انجام فعالیت‌های تهاجمی نیز روی آورده‌اند که از جمله آنها نفوذ به رایانه‌های داخلی در روسیه و نصب مخفیانه بدافزار در آنها است.

دی ولت به برگزاری مانورهایی در این خصوص در مرکز موسوم به «مرکز افزایش امنیت سایبری» ناتو در استونی اشاره و اعلام کرد که نظامیان ناتو برای انجام عملیات‌های گسترده در فضای دیجیتال آموزش می‌بینند که از جمله اهداف آن سیستم‌های تأمین انرژی است.