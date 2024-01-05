معرفی برنامه های رادیو پس از حادثه تروریستی کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکه های مختلف رادیویی به منظور ادای احترام به شهدای تروریستی کرمان در چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی ویژه برنامه های مختلف و متنوعی را تدارک دیده اند. این در حالی است که تیم برنامه ساز شبکه های رادیویی مقاومت و رادیو ایران در کرمان حضور پیدا کرده و به برنامه سازی می پردازند.

استقرار تیم برنامه ساز رادیو مقاومت و ایران در کرمان

«رفیق شهیدم»، «در امتداد شقایق» و «عصر مقاومت» کاری از شبکه رادیویی مقاومت است که از یک هفته گذشته در کرمان مستقر و به تولید برنامه های مختلفی می پردازد. این در حالی است که تیم برنامه ساز رادیو ایران و فرزندان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان و بر سر مزار این شهید بزرگوار نیز حضور یافتند.

شبکه رادیویی ایران روزهای چهاردهم و پانزدهم دی ماه هم با همکاری رادیو کرمان، برنامه «زیر آسمان ایران» را روانه آنتن رادیو می‌کند. البته با توجه به حادثه تروریستی روز گذشته در کرمان، این برنامه به شکل ویژه به این موضوع می‌پردازد.

براساس برنامه ریزی های انجامم گرفته، گفت‌وگوی حضوری با احمد یوسف‌زاده، نویسنده کتاب «آن ۲۳ نفر»، بررسی رفتارهای غیرحرفه‌ای، متناقض و خصمانه رسانه‌های بیگانه درباره اتفاقاتی نظیر اتفاق روز گذشته در کرمان بخشی از این برنامه است.

«زیر آسمان ایران» ساعت ۱۹ با همکاری صداوسیمای استان کرمان از رادیو ایران موج اف‌ام ردیف ۹۰مگاهرتز و موج ای‌ام ردیف ۵۵۸ کیلوهرتز پخش می‌شود.

شبکه رادیویی «سلامت» و شنیدن «عزت بی پایان»

برنامه «عزت بی پایان» ویژه برنامه رادیو سلامت در حمله تروریستی به کرمان است.

این شبکه در راستای استکبار ستیزی و مبارزه با تروریسم و بزرگداشت مقام شامخ شهدای ترور در حادثه تروریستی کرمان برنامه «عزت بی پایان» را برای مخاطبان پخش می کند.

این برنامه جمعه ۱۵ دی ماه، از ساعت ١٠ صبح به مدت ٩٠ دقیقه روی آنتن شبکه سلامت خواهد رفت. در این برنامه با محوریت حوادث تروریستی در ایران به بازخوانی پرونده چنین اتفاقاتی و هدف دشمن از ایجاد اینگونه آشوب هایی پرداخته خواهد شد.

حضور کارشناسان خبره سیاسی و بازخوانی حادثه کرمان و پرداخت به شخصیت مبارز والامقام شهید قاسم سلیمانی از بخش های این برنامه خواهد بود.

«ایران صدا» و یک ویژه برنامه با نام «از زائرانت هم می ترسند»

شبکه ایران صدا در ساعت های ابتدایی وقوع حادثه تروریستی کرمان اقدام به تهیه و انتشار برنامه های مختلف کرد. برهمین اساس پایگاه کودک ایران صدا ویژه برنامه «از زائرانت هم می‌ترسند» را به مناسبت حادثه انفجار خونین گلزار شهدای کرمان تولید و منتشر کرده است.

این برنامه نمایشی با موضوع خانواده ای که برای شرکت در مراسم سالگرد به کرمان می روند ولی در بین مسیر انفجار رخ می دهد و اتفاق هایی که بعد از آن رخ می دهد، تولید شده است.

شاعر و تهیه کننده این برنامه آسیه حیدری شاهی سرایی و راوی آن نسا جابربن انصاری است.

علاقه‌مندان برای شنیدن این کتاب گویا می توانند اپلیکیشن تلفن همراه ایران صدا را برای سیستم عامل اندروید و IOS از نشانی IRANSEDA.IR به صورت رایگان دریافت کنند.

«رادیو قرآن» و پخش برنامه «تسنیم» در عزای عمومی

شبکه رادیویی قرآن هم همراه با اعلام عزای عمومی در کشور بعد از حادثه تروریستی در گلزار شهدای کرمان، جدول پخش برنامه های خود را معطوف به این رویداد کرده و تمام برنامه های زنده همگام با مخاطبان به سوگواری و برگزاری یادبود پرداختند.

«تسنیم» یکی از همین ویژه برنامه ها بود که به مدت ۹۰ دقیقه به موضوع حادثه تروریستی کرمان پرداخت.

پخش آیات و فرازهایی قرآنی با هدیه به روح شهدای حادثه، برگزاری «محفل انس با قرآن» مسجد مقدس جمکران، پخش پیام های همدردی مخاطبان، ارتباط زنده با گزارشگران مرکز کرمان، پوشش مراسم های مرتبط با یادبود و بزرگداشت از جمله اقدامات شبکه رادیویی قرآن است.

«لاله های سلیمانی» در «رادیو جوان» شنیدنی شد

«لاله های سلیمانی» ویژه برنامه بزرگداشت شهدای عملیات تروریستی کرمان هم روز جمعه ۱۵ دی از ساعت ۹ تا ۱۲ ظهر روانه آنتن رادیو جوان خواهد رفت.

این ویژه برنامه به مناسبت بزرگداشت شهدای عملیات تروریستی کرمان با هدف ابراز همبستگی با آسیب دیدگان، تدارک دیده شده است و کارشناسان در آن به بررسی عواقب این حمله و نحوه پیگیری قانونی و امنیتی آن می پردازند. ضمن اینکه به منظور آگاهی بخشی، اطلاع رسانی و افزایش هوشیاری عمومی در برابر تهدیدات امنیتی، میزبانان برنامه با تحلیلگران امنیتی و اقتصادی بحث و گفت و گو می کنند.

گفت وگو با محمدرضا قربانی فعال رسانه و کارشناس و تحلیل‌گر مسایل سیاسی و ارتباط با میعادفر رییس اورژانس کشور درباره تعداد شهدا و شرایط مصدومان از دیگر بخش های این ویژه برنامه است.

«هر طرف صدای تو» از رادیو صبا و ارتباط با مخاطبان

شبکه رادیویی صبا هم در ویژه برنامه «هر طرف صدای تو» در تعامل با مخاطبان به بازتاب احساسات مردمی در حادثه تروریستی کرمان پرداخت.

شنوندگان با ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۰۱۰۵۵ و تماس با تلفن های برنامه با خانواده های شهدا ابراز همدردی و همدلی کردند.

گفت وگو با مدیران در «پارک شهر» رادیو تهران

در برنامه «پارک شهر» رادیو تهران نیز پیرامون جزییات و حواشی رویداد حادثه گلزار شهدای کرمان با جلالی معاون سیاسی استاندار کرمان، خالدی سخنگوی اورژانس و حسینی معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین گفت وگو شد.

«روزی نو» از رادیو اقتصاد امروز نیز در بخش خبری به انعکاس اخبار حادثه تروریستی کرمان در روزنامه ها پرداخت و ارتباط تلفنی با گزارشگر مرکز کرمان، فتانه نجابتی برقرار کرد. ضمن اینکه در برنامه «روی خط اقتصاد» هم اخبار مختلف این حادثه منعکس شد.

«ما ملت شهادتیم» در شبکه رادیویی «معارف»

رادیو معارف هم روز جمعه ساعت ۹ تا ۱۱ صبح به پوشش خبری و رسانه ای از مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی کرمان می پردازد.

روشنگری درباره رذالت و دشمنی دشمنان ملت ایران و حاج قاسم سلیمانی با مقاومت منطقه، گزارش مردمی از کرمان، انعکاس نظرات و پیام های حماسی و ابراز تسلیت مردم از دیگر بخش های این ویژه برنامه است.

از دیگر مضامینی که امروز در این برنامه به آن پرداخته می شود می توان به موضوع بررسی ابعاد حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان و تبیین اهداف دشمن از چنین جنایت های وحشیانه ای علیه مردم، اطلاع رسانی مراسم تشییع شهدا، گزارش از کرمان و محل شهادت هم وطنان اشاره کرد.