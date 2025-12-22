رحمان نیا: شرایط جوی استان زنجان تا انتهای هفته پایدار خواهد بود

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشهها و مدلهای پیشیابی هواشناسی گفت: آسمان استان امروز صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نیز پیشبینی میشود.
وی افزود: طی روزهای آینده تغییر محسوسی در الگوی جوی استان رخ نخواهد داد و آسمان اغلب مناطق صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. گاهی افزایش ابر و وزش باد، بهویژه در ساعات بعدازظهر و در مناطق مرتفع، دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به وضعیت دمایی استان اظهار کرد: دمای هوا در این مدت نوسان قابلتوجهی نخواهد داشت و هوای سرد، بهخصوص در ساعات شب و بامداد، در استان ماندگار است؛ بهطوریکه کمینه دما در برخی مناطق به زیر صفر درجه سانتیگراد میرسد.
رحمان نیا ادامه داد: در برخی مناطق احتمال وزش باد نسبتاً شدید وجود دارد، اما پدیده جوی مخاطرهآمیز خاصی برای استان پیشبینی نمیشود و شرایط جوی برای انجام فعالیتهای روزمره نسبتاً مناسب خواهد بود.
وی از شهروندان خواست با توجه به تداوم هوای سرد شبانه، بهویژه در مناطق روستایی و کوهستانی، تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند و آخرین اطلاعیهها و پیشبینیهای هواشناسی را از مراجع رسمی دنبال کنند.
