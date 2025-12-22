  1. استانها
رحمان نیا: شرایط جوی استان زنجان تا انتهای هفته پایدار خواهد بود

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از حاکمیت شرایط جوی نسبتاً پایدار در استان طی پنج روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی گفت: آسمان استان امروز صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نیز پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی روزهای آینده تغییر محسوسی در الگوی جوی استان رخ نخواهد داد و آسمان اغلب مناطق صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. گاهی افزایش ابر و وزش باد، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و در مناطق مرتفع، دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به وضعیت دمایی استان اظهار کرد: دمای هوا در این مدت نوسان قابل‌توجهی نخواهد داشت و هوای سرد، به‌خصوص در ساعات شب و بامداد، در استان ماندگار است؛ به‌طوری‌که کمینه دما در برخی مناطق به زیر صفر درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

رحمان نیا ادامه داد: در برخی مناطق احتمال وزش باد نسبتاً شدید وجود دارد، اما پدیده جوی مخاطره‌آمیز خاصی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی برای انجام فعالیت‌های روزمره نسبتاً مناسب خواهد بود.

وی از شهروندان خواست با توجه به تداوم هوای سرد شبانه، به‌ویژه در مناطق روستایی و کوهستانی، تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند و آخرین اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی را از مراجع رسمی دنبال کنند.

