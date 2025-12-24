https://mehrnews.com/x39XDV ۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹ کد خبر 6700304 استانها زنجان استانها زنجان ۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹ بارش برف در محورهای مواصلاتی استان زنجان زنجان - بارش برف در محورهای مواصلاتی استان زنجان باعث کندی تردد در این محورها شده است. دریافت 15 MB کد خبر 6700304 کپی شد مطالب مرتبط رحمان نیا: شرایط جوی استان زنجان تا انتهای هفته پایدار خواهد بود رحمان نیا: هشدار زرد هواشناسی در استان زنجان صادر شد بارش برف مدارس زنجان را غیرحضوری کرد پاشایی: تردد در گردنه زمزیران سردشت بدون زنجیرچرخ ممکن نیست برچسبها زنجان بارش برف محورهای مواصلاتی
