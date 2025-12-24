  1. استانها
  2. زنجان
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

بارش برف در محورهای مواصلاتی استان زنجان

زنجان - بارش برف در محورهای مواصلاتی استان زنجان باعث کندی تردد در این محورها شده است.

