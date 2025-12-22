سردار لطفی: سرمایه اصلی انقلاب نیروهای مؤمن و متعهد هستند

  1. استانها
رشت- معاون نیروی انسانی نیروی زمینی سپاه با اشاره به نقش برجسته نیروهای مؤمن و متعهد در پاسداری از انقلاب گفت: سرمایه اصلی انقلاب نیروهای مؤمن و متعهد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار توفیق لطفی صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از ۴۰۰ بسیجی مدافع حرم، مدافع امنیت و رزمندگان مأموریت دفاع از مرزهای شمال‌غرب کشور لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان در رشت، با اشاره به کارنامه درخشان لشکر ۱۶ قدس گیلان در دوران دفاع مقدس و پس از آن اظهار کرد: نیروهای مؤمن و متعهد سرمایه‌های اصلی انقلاب هستند.

معاون نیروی انسانی قرارگاه امام حسین (ع) و نیروی زمینی سپاه، افزود: امروز با اذن فرمانده کل قوا، نیروی زمینی سپاه در مناطق شمال‌غرب و جنوب شرق کشور امنیت پایدار را برقرار کرده است.

سردار لطفی با بیان اینکه تفکر بسیجی برگرفته از اسلام ناب محمدی است، تصریح کرد: ولی فقیه قلب تپنده بسیج است و بسیجی واقعی کسی است که گوش به فرمان ولی فقیه باشد.

به گزارش مهر، در این مراسم از ۴۰۰ بسیجی مدافع حرم، مدافع امنیت و رزمندگان مأموریت دفاع از مرزهای شمال‌غرب کشور لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان تجلیل بعمل آمد.

