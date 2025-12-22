  1. استانها
  2. سمنان
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

انتصاب جانشین فرمانده قرارگاه‌های اقتصادی و جهادی سپاه سمنان

انتصاب جانشین فرمانده قرارگاه‌های اقتصادی و جهادی سپاه سمنان

سمنان- فرمانده سپاه استان سمنان، «مهدی کاشفی» را به عنوان جانشین فرماندهی در قرارگاه محرومیت‌زدایی، اقتصاد مقاومتی و جهادی و قرارگاه پیشرفت و آبادانی این نهاد در استان منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان طی حکمی مهدی کاشفی را به عنوان جانشین فرماندهی در قرارگاه محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی، جهادی و قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان منصوب کرد.

گفتنی است این انتصاب با حفظ سمت برای مهدی کاشفی در مسئولیت سازمان بسیج سازندگی استان سمنان صورت گرفته است.

سرهنگ کاشفی به عنوان دبیر قرارگاه محرومیت زدایی، جهادی و اقتصاد مقاومتی در استانداری سمنان نیز مشغول فعالیت‌های جهادی و خدمت به محرومان است.

کد خبر 6697863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها