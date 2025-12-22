به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان طی حکمی مهدی کاشفی را به عنوان جانشین فرماندهی در قرارگاه محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی، جهادی و قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان منصوب کرد.

گفتنی است این انتصاب با حفظ سمت برای مهدی کاشفی در مسئولیت سازمان بسیج سازندگی استان سمنان صورت گرفته است.

سرهنگ کاشفی به عنوان دبیر قرارگاه محرومیت زدایی، جهادی و اقتصاد مقاومتی در استانداری سمنان نیز مشغول فعالیت‌های جهادی و خدمت به محرومان است.