وضعیت بهداشت ۱۵۸ بیمارستان تهران مورد بازرسی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت مواد غذایی و آشپزخانه در بیمارستانها در تأمین سلامت بیماران، کارکنان و مراجعه کنندگان، از انجام بازرسیهای بهداشت محیط در ۱۵۸ بیمارستان استان تهران در بازه زمانی ۱۴ روزه از ۱۳ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: بر اساس آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، وزارت بهداشت به منظور حفظ سلامت عمومی مکلف است تمامی مراکز و اماکن مشمول این آئین نامه از جمله بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مؤسسات پزشکی را از نظر تطبیق بهداشت فردی، ساختمانی، ابزار و تجهیزات تحت نظارت مستمر قرار دهد.
وی افزود: در راستای تشدید نظارت بر وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه و غذاخوری بیمارستانهای استان تهران، بازرسیهای بهداشتی توسط گروه سلامت محیط معاونت بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی انجام و گزارشهای جامع و تفصیلی آن و نیز پیشنهادات لازم جهت اقدامات اصلاحی به رؤسای این دانشگاهها ارسال شد.
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: در این طرح ۷۵ بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۶۹ بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران و ۱۴ بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند.
رئیسی ادامه داد: در این بازدیدها علاوه بر ارزیابی وضعیت سیستم تهویه، تأمین آب، سیستم دفع فاضلاب، مدیریت پسماند آشپزخانهها و بهداشت فردی ۲۱۵۴ نفر پرسنل شاغل در این محلها مورد ارزیابی قرار گرفت. کارشناسان بهداشت محیط با بهره گیری از تجهیزات پرتابل، ۲۱۴ مورد سنجش بار میکروبی، ۲۵۶ مورد سنجش کلر آزاد باقی مانده آب مصرفی، ۴۵۸ مورد سنجش دمای سردخانهها و یخچالها، ۷۹ مورد سنجش روغن مصرفی و ۱۳ مورد شوری سنجی انجام دادند.
وی با بیان اینکه با توجه به حساسیت ویژه ارائه خدمات تغذیهای در مراکز درمانی، رعایت دقیق و مستمر استانداردهای بهداشت محیط در این بخشها از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: نظر به اینکه بیماران بستری در مراکز درمانی غالباً دارای سیستم ایمنی ضعیف بوده و هرگونه آلودگی غذایی یا محیطی میتواند منجر به مسمومیتهای غذایی، ابتلاء به عفونتهای بیمارستانی و تشدید وضعیت بالینی آنها شود، ضرورت دارد نظارت بر اجرای ضوابط بهداشتی با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود.
به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، عدم رعایت اصول بهداشتی مناسب در فرآیندهای آمادهسازی، پخت، نگهداری و توزیع غذا میتواند زمینه رشد و انتشار عفونت و عوامل بیماریزا مانند سالمونلا، اشریشیاکلی و استافیلوکوک را فراهم کرده و سلامت بیماران، همراهان و کارکنان را به مخاطره بیاندازد.
