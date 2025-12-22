پروتکلِ محصولات آرایشی و بهداشتی تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، رؤیا مرجانیان، با اشاره به اهمیت نظارت مؤثر بر بازار فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، گفت: تمامی محصولاتی که برای مصرف عمومی عرضه می‌شوند، باید به‌طور کامل با ضوابط و مقررات ملی و الزامات قانونی انطباق داشته باشند.

وی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در بازار محصولات بهداشتی و آرایشی، افزود: ممکن است بخشی از کالاهای موجود از مبادی غیرقانونی وارد شده یا به‌صورت مسافری وارد کشور شوند که در این موارد، تصمیمات جدی و بازدارنده‌ای در دستور بررسی قرار دارد.

معاون سازمان غذا و دارو با تأکید بر نقش استانداردهای آزمایشگاهی تصریح کرد: فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی باید الزامات آزمایشگاهی را به طور کامل رعایت کنند و هرگونه قصور در اجرای مقررات، حتی در موارد جزئی، باید مورد بررسی قرار گیرد.

مرجانیان همچنین از نهایی شدن پروتکل اولیه برای تولید و واردات این محصولات خبر داد و گفت: تلاش سازمان غذا و دارو بر این است که اطمینان حاصل شود تمامی محصولات، به‌ویژه کالاهای آرایشی و بهداشتی، مطابق با ضوابط مصوب تولید یا وارد کشور شوند.