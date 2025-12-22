ژنرال ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در مسکو ترور شد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، کمیته تحقیقات دولت روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که یک ژنرال ارشد ستاد کل نیروهای مسلح این کشور در انفجار خودروی بمبگذاری‌شده در مسکو کشته شده است.

پیشتر، نیز چندین مقام ارشد نظامی روسیه در این کشور ترور شده بودند. مسکو، عناصر وابسته به ارتش اوکراین را به انجام این ترورها متهم کرده بود.

«سوتلانا پتْرِنکو» سخنگوی کمیته تحقیقات دولت روسیه اعلام کرد که پرونده جنایی درباره قتل سارواروف رئیس واحد آموزش ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در مسکو گشوده شده است.

وی افزود: سناریوهای مختلف درباره این قتل، در حال بررسی هستند و یکی از فرضیه‌ها مربوط به احتمال دست داشتن سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین در سازماندهی این جنایت است.

در شرایطی که مذاکرات اوکراین برای پایان دادن به این جنگ خونین چهار ساله ادامه دارد بسیاری از مقامات و تحلیلگران امنیتی درباره تلاش برخی دستگاه‌های امنیتی اروپایی برای برهم زدن این مذاکرات هشدار داده‌اند.