  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

علی‌نژاد: کمیته ملی المپیک بودجه فدراسیون‌ها را صد درصد پرداخت کرد

علی‌نژاد: کمیته ملی المپیک بودجه فدراسیون‌ها را صد درصد پرداخت کرد

به گفته دبیرکل کمیته ملی المپیک و در فاصله سه ماه باقی مانده تا پایان سال، بودجه فدراسیون‌ها به صورت صد درصد توسط این کمیته پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، مهدی علی نژاد با اشاره به مبالغی که در روز سی‌ام آذرماه به حساب فدراسیون‌ها واریز شده، گفت: با توجه به این مبالغ، در فاصله سه ماه مانده به پایان سال جاری، ۱۰۰ درصد بودجه فدراسیون‌های ورزشی در سال ۱۴۰۴ به حساب آنها واریز شد.

او ادامه داد: در سال جاری، بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و کشورهای اسلامی ریاض را پشت سر گذاشتیم که با هدف حمایت از فدراسیون‌ها برای حضور در این رویدادها، ۷۵ درصد اعتبارشان را پیش از حضور در این رویدادها به آنها اختصاص داریم و باقیمانده مبالغ را تا پایان آذرماه پرداخت کردیم. با این حساب در فاصله سه ماه مانده به پایان سال ۱۰۰درصد بودجه فدراسیون‌های ورزشی را واریز کرده‌ایم.

دبیر کل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: این مبالغ با هدف برگزاری اردوها و آماده‌سازی هر چه بهتر تیم‌های ملی و همچنین اعزام‌های برون‌مرزی به حساب فدراسیون‌ها واریز شد.

کد خبر 6697869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها