به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، مهدی علی نژاد با اشاره به مبالغی که در روز سی‌ام آذرماه به حساب فدراسیون‌ها واریز شده، گفت: با توجه به این مبالغ، در فاصله سه ماه مانده به پایان سال جاری، ۱۰۰ درصد بودجه فدراسیون‌های ورزشی در سال ۱۴۰۴ به حساب آنها واریز شد.

او ادامه داد: در سال جاری، بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و کشورهای اسلامی ریاض را پشت سر گذاشتیم که با هدف حمایت از فدراسیون‌ها برای حضور در این رویدادها، ۷۵ درصد اعتبارشان را پیش از حضور در این رویدادها به آنها اختصاص داریم و باقیمانده مبالغ را تا پایان آذرماه پرداخت کردیم. با این حساب در فاصله سه ماه مانده به پایان سال ۱۰۰درصد بودجه فدراسیون‌های ورزشی را واریز کرده‌ایم.

دبیر کل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: این مبالغ با هدف برگزاری اردوها و آماده‌سازی هر چه بهتر تیم‌های ملی و همچنین اعزام‌های برون‌مرزی به حساب فدراسیون‌ها واریز شد.