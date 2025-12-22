«ایران سعادت» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ایران سعادت» نخستین اثر نسرین کرم زاده نویسنده جوان زنجانی در قالب رمان منتشر شد.

نسرین کرم زاده از نویسندگان فعال زنجانی است که نوشتن را از کودکی آغاز کرده و همچنین با سابقه ۱۴ سال مجری گری و خبرنگاری در صداوسیمای استان زنجان جز و چهره‌های فرهنگی فعال است.

مجموعه ایران سعادت، روایتی عاشقانه در دل تاریخ است که با ژانر درام، ماجرای زنی مبارز و مشروطه طلب را توأم با ظرافت‌های زنانه به تصویر می‌کشد.زنی شجاع که برای وطن و عشق می جنگد تا به معنا برسد. معنایی که او را به چرایی آفرینش می‌رساند.

در سخن آغازین این کتاب می‌خوانیم:

(آسمان ابریست. صدای همایون شجریان در اتاق پیچیده «ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا....» زوزه باد از درز پنجره به پرده توری سفید می‌تازد. فنجان قهوه را در دستان سردم می‌فشارم. در کنج خیال، سایه مردی در دوردست‌ها ناپدید می‌شود و صدای ناله زنی در سرم می‌پیچید. سرسام می‌گیرم و شروع می‌کنم به قدم زدن. صدای ناله‌ها مدام بیشتر و بیشتر می‌شود و رعشه به جانم می‌اندازد. حالا زنی جیغ می‌زند و زمان می‌ایستد. دست به قلم می‌شوم و عاشقانه ایران و میرشکار به وقوع می‌پیوند.

امید که این سیاهه‌های از دل برآمده، بر دلتان بنشیند.)

رسول قبادیان تصویر جلد کتاب را با تکنیک‌های آبرنگ آفریده است و هاله زین علی، گرافیست این اثر را طراحی کرده است.

جواد چراغی کارشناس بنیاد شعر و ادبیات داستانی و گردآورنده تذکره هزارو یک برگ و چهره غزل نیز ویراستاری این کتاب را عهده دار بوده است.

مجموعه ایران سعادت بازتاب زنان قدرتمند سرزمینمان است. آن‌هایی که رنجیدن، جنگیدن اما صبوری کردند و اتفاقات نامیرا رقم زدند.