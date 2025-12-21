به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری پیش از ظهر یکشنبه در دیدار استاندار و شورای معاونین و مشاورین استانداری قم با آیتالله علیرضا اعرافی، با تشریح اقدامات استان در حوزههای سیاسی، امنیتی و اجتماعی اظهار داشت: انسجام مدیریتی و همکاری میان دستگاههای اجرایی، نظامی و امنیتی، زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و ایجاد فضایی امن برای فعالیتهای فرهنگی و سیاسی را فراهم کرده است.
وی افزود: مدل محلهمحوری که توسط استانداری پیگیری شده، تأثیر چشمگیری در کاهش خشونت و نابسامانیهای اجتماعی داشته و با مشارکت فعال کمیسیونهای دانشجویی و کارگری، مسائل مرتبط با آموزش و اشتغال به صورت مستمر دنبال میشود.
حیدری با اشاره به اهمیت انتخابات شوراها در استان، گفت: با هماهنگی کامل فرمانداران و نهادهای امنیتی، مقدمات برگزاری انتخابات به صورت منظم، امن و با مشارکت حداکثری مردم فراهم شده و تلاش بر این است که روند انتخابات بدون حاشیه و تخلف انجام شود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری قم تأکید کرد: مدیریت استان با رویکردی شفاف، تعاملی و بدون منیت شخصی فعالیت میکند و همین رویکرد باعث شده قم به عنوان الگویی موفق در مدیریت شهری، امنیت و مشارکت اجتماعی در کشور شناخته شود.
وی ادامه داد: اقدامات صورت گرفته در حوزه امنیت، فرهنگ و امور اجتماعی به گونهای برنامهریزی شده که ضمن رفع دغدغههای مردم، از هرگونه تنش جلوگیری شود و امکان فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با آرامش کامل فراهم گردد.
حیدری در پایان خاطرنشان کرد: توسعه استان تنها با همدلی و هماهنگی نهادها امکانپذیر است و استانداری با بهرهگیری از ظرفیت دستگاهها و جامعه محلی، مسیر پیشرفت و امنیت پایدار استان را دنبال خواهد کرد.
قم- معاون استاندار قم گفت: مقدمات برگزاری انتخابات شوراها در استان با هماهنگی کامل در حال انحام است و روند اجرایی به گونهای طراحی شده که مردم با امنیت ومشارکت حداکثری حضور یابند.
