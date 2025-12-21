فرماندار لنگرود: هیئت اجرایی نقش اصلی در برگزاری انتخابات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن عصر یکشنبه در جلسه هیئت اجرایی شهرستان، فرا رسیدن یلدای ایرانی را تبریک گفت و اظهار کرد: این سنت دیرینه ایرانی و صله‌رحم که در اسلام نیز بر آن تأکید شده است، موجب نزدیکی و همدلی ما شود. یلدا، نماد امید به آینده و روشنایی و رهایی از ظلمت است.

گلشن با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب بعد از جنگ ۱۲ روزه و اهمیت اتحاد ملی، بیان داشت: در تأیید صلاحیت‌ها، نگاه ما نیز بر اساس همین اتحاد مقدس است و خوشبختانه در هیئت اجرایی، نمایندگان همه صنوف و قشرها حضور دارند که این خود نکته مهمی برای برگزاری انتخابات است.

وی بر نقش اصلی هیئت اجرایی در برگزاری انتخابات تأکید کرد و گفت: در کشور ما انتخابات توسط مردم برگزار می‌شود و هیئت اجرایی مسئولیت صفر تا صد برگزاری انتخابات، از بررسی صلاحیت نامزدها تا مدیریت صندوق‌های رأی، را بر عهده دارد. فرمانداری و اعضای اداری صرفاً نقش پشتیبانی دارند و برگزارکننده اصلی شما عزیزان هستید.

فرماندار لنگرود در خصوص ویژگی‌های اعضای هیئت اجرایی نیز اظهار داشت: اعضای هیئت باید اعتقاد به اسلام و قانون اساسی داشته باشند، بی‌طرف باشند، امانتدار، رازدار و مورد اعتماد جامعه باشند و توانایی حضور در همه جلسات را داشته باشند. همچنین رعایت بی‌طرفی در فعالیت‌های انتخاباتی الزامی است و اگر کسی قصد فعالیت سیاسی دارد، بهتر است در هیئت اجرایی کاندید نشود.

وی افزود: امانتداری و رعایت اصول قانونی، از جمله خویشاوندی‌های نسبی و سببی، از دیگر نکات مهم برای اعضای هیئت اجرایی است. اعضا باید بتوانند در جلسات گاه و بیگاه حضور داشته باشند و روحیه کار گروهی داشته باشند.

جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل هیأت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهرهای شهرستان لنگرود برگزار و اعضای منتخب معرفی شدند.

گفتنی است در این جلسه مصطفی گل‌پور حسنعلی ده، ناصر شهدی کومله، جمشید بائوج لاهوتی، محمود قاسمی، کریم سجودی خالکیاسری، محمدعیسی احمدی سلوش، حسن شعبان‌پناه قاضی‌محله و رمضانعلی صادقی به عنوان معتمدین اصلی هیئت اجرایی انتخاب شدند.