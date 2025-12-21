تماشای بازی استقلال و المحرق برای بحرینی ها رایگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ باید روز چهارشنبه ۳ دی و در شهر منامه رو در روی هم قرار گیرند. با اعلام باشگاه بحرینی، هواداران این تیم هزینه‌ای بابت پرداخت بلیت در این بازی پرداخت نخواهند کرد.

در اطلاعیه باشگاه المحرق آمده است: هیئت مدیره باشگاه المحرق تصمیم گرفت هزینه خرید بلیت‌های هوادارانش برای حضور در دیدار المحرق – استقلال تهران را که قرار است چهارشنبه ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ و در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ برگزار شود، تقبل کند. این اقدام هیئت مدیره، قدردانی از حمایت همیشگی هواداران و پشتیبانی آن‌ها از تیم است.

در این دیدار، بلیت‌های VIP و VVIP به همراه بلیت‌های مخصوص هواداران استقلال تهران عرضه خواهد شد تا تمامی علاقه‌مندان بتوانند در ورزشگاه حضور داشته باشند. دیدار یاد شده در استادیوم شیخ علی بن محمد آل خلیفه برگزار می‌شود و هواداران وفادار باشگاه المحرق می‌توانند با مراجعه به گیشه‌ها یا لینک‌های اعلام‌شده، بلیت‌های خود را دریافت کنند.

توزیع بلیت‌ها به شرح زیر انجام می‌شود:

دوشنبه و سه‌شنبه: از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

روز مسابقه: از ساعت ۱۷:۰۰ تا زمان شروع بازی

این اقدام باشگاه، ضمن فراهم کردن امکان حضور هواداران در ورزشگاه، نشان‌دهنده توجه ویژه مدیریت المحرق به حمایت‌های مستمر طرفداران و اهمیت آن‌ها در موفقیت تیم است.

لازم به ذکر است که تیم استقلال برای صعود به مرحله حذفی نیاز به پیروزی در این بازی دارد و هر نتیجه‌ای جز پیروزی استقلال منجر به حذف نماینده ایران از آسیا خواهد شد.