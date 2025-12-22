تنها مصدوم استقلال مقابل المحرق مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در آستانه دیدار حساس خود برابر المحرق بحرین در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ قرار دارد دیداری که در صورت کسب پیروزی صعود آبیپوشان به مرحله حذفی این رقابتها را قطعی خواهد کرد.
در آستانه این مسابقه، وضعیت مصدومان استقلال رو به بهبود است. عارف غلامی، اسماعیل قلیزاده و سامان فلاح که در هفته گذشته با مصدومیت مواجه بودند، مشکلی برای همراهی تیم ندارند و میتوانند در این دیدار به میدان بروند. تنها غایب استقلال از جمع مصدومان، مهران احمدی است که به دلیل ادامه روند درمان قادر به همراهی تیم نخواهد بود.
همچنین مصدومیت رستم آشورماتوف مدافع ملیپوش ازبکستانی استقلال که در روزهای گذشته نگرانیهایی ایجاد کرده بود جدی نیست و این بازیکن نیز بدون مشکل خاصی در سفر آبیپوشان به بحرین حضور خواهد داشت.
از سوی دیگر، ابوالفضل جلالی و موسی جنپو که دچار سرماخوردگی شده بودند با پشت سر گذاشتن این بیماری، اکنون شرایط لازم برای حضور در زمین مسابقه را پیدا کردهاند.
در مقابل استقلال در این دیدار چند غایب قطعی خواهد داشت؛ علیرضا کوشکی به دلیل محرومیت، جلالالدین ماشاریپوف به علت عدم ثبتنام در فهرست آسیایی و دیدیه اندونگ به خاطر همراهی تیم ملی کشورش در رقابتهای جام ملتهای آفریقا، استقلال را در بازی مقابل المحرق بحرین همراهی نخواهند کرد.
