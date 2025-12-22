  1. استانها
  2. قزوین
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

نمایش «قرار» با روایت حماسه شهدای غواص در قزوین روی صحنه می‌رود

قزوین- نمایش «قرار» با محوریت روایت حماسه شهدای غواص، به همت حوزه هنری استان قزوین، از اول تا ششم دی‌ماه در سالن علامه رفیعی قزوین روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «قرار» به نویسندگی مهرداد کوروش‌نیا و کارگردانی علی رییسی، اثری نمایشی با رویکردی هنرمندانه به ایثار و جان‌فشانی شهدای غواص دوران دفاع مقدس است که تلاش دارد بخشی از حماسه‌آفرینی رزمندگان اسلام را برای مخاطبان بازخوانی کند.

این اثر نمایشی با تکیه بر روایت‌های عاطفی و تأثیرگذار، فضایی سرشار از امید، ارادت و پایبندی به ارزش‌های دفاع مقدس را پیش روی تماشاگران قرار می‌دهد و می‌کوشد نسل امروز را با مفاهیم ایثار و فداکاری پیوند دهد.

نمایش «قرار» از ۱ تا ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴، هر روز ساعت ۱۸:۴۵ در سالن علامه رفیعی قزوین اجرا می‌شود و علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی و فرهنگ ایثار و شهادت می‌توانند با حضور در این سالن به تماشای آن بنشینند.

گفتنی است تهیه بلیت این نمایش از طریق سایت «تیوال» امکان‌پذیر است.

