به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «قرار» به نویسندگی مهرداد کوروش‌نیا و کارگردانی علی رییسی، اثری نمایشی با رویکردی هنرمندانه به ایثار و جان‌فشانی شهدای غواص دوران دفاع مقدس است که تلاش دارد بخشی از حماسه‌آفرینی رزمندگان اسلام را برای مخاطبان بازخوانی کند.

این اثر نمایشی با تکیه بر روایت‌های عاطفی و تأثیرگذار، فضایی سرشار از امید، ارادت و پایبندی به ارزش‌های دفاع مقدس را پیش روی تماشاگران قرار می‌دهد و می‌کوشد نسل امروز را با مفاهیم ایثار و فداکاری پیوند دهد.

نمایش «قرار» از ۱ تا ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴، هر روز ساعت ۱۸:۴۵ در سالن علامه رفیعی قزوین اجرا می‌شود و علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی و فرهنگ ایثار و شهادت می‌توانند با حضور در این سالن به تماشای آن بنشینند.

گفتنی است تهیه بلیت این نمایش از طریق سایت «تیوال» امکان‌پذیر است.