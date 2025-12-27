  1. استانها
بابایان: هنرهای نمایشی بستری برای تبیین مفاهیم اعتقادی و اخلاقی هستند

ارومیه- مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی گفت: هنرهای نمایشی همواره بستری برای تبیین مفاهیم اعتقادی و اخلاقی هستنذ.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول بابایان شنبه شب در آغاز هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت در ارومیه با اشاره به نقش اثرگذار هنر در انتقال مفاهیم عمیق انسانی و اجتماعی اظهار کرد: هنرهای نمایشی در شکل سنتی خود همچون تعزیه‌خوانی و پرده‌خوانی، ریشه در باورها و آئین‌های دینی مردم داشته و همواره بستری برای تبیین مفاهیم اعتقادی و اخلاقی بوده‌اند.

وی تصریح کرد: در عین حال، تئاتر در قالب‌های مدرن و امروزی نیز با پرداختن به عواطف، احساسات مذهبی، اجتماعی، روانشناختی و حتی سیاسی، تلاش می‌کند به رسالت فرهنگی و اجتماعی خود عمل کرده و با ایجاد درک عمیق‌تر از مسائل اثرگذار جامعه، زمینه‌ساز تغییرات مثبت و سازنده شود.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی افزود: مقام معظم رهبری در بیانی ژرف و الهام‌بخش، به زیبایی بر این نکته تأکید داشته‌اند که ظریف‌ترین، لطیف‌ترین و حتی لمس نشدنی‌ترین احساسات و عواطف بشری را هنر تئاتر و بازیگری متعهد و حرفه‌ای می‌تواند به نمایش بگذارد.

وی اظهار کرد: این نگاه، مسئولیت هنرمندان را دوچندان می‌کند و نشان می‌دهد که تئاتر می‌تواند ابزاری قدرتمند برای تربیت اجتماعی، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت سرمایه‌های فرهنگی و اخلاقی جامعه باشد؛ ظرفیتی که امروز بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه قرار گیرد.

بابایان با بیان اینکه تولید و خلق آثار هنری فاخر، زمینه حضور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را فراهم می‌کند، گفت: هنگامی که هنر با هدف تربیت اجتماعی و انتقال پیام‌های انسانی شکل می‌گیرد، می‌تواند فراتر از مرزها تأثیرگذار باشد و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی را به مخاطبان گسترده‌تری معرفی کند که از این منظر، حمایت از هنرمندان و رویدادهای هنری، سرمایه‌گذاری بلندمدت برای سلامت روانی و اجتماعی جامعه محسوب می‌شود.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی در ادامه با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره، عنوان کرد: دی‌ماه سال جاری، شهر ما میزبان هنرمندان ارزشمند خواهد بود و امیدواریم جشنواره «طلوع» بار دیگر به کانون تپنده آثار هنری با محوریت دین، اخلاق و ارزش‌های اجتماعی تبدیل شود.

وی افزود: تئاتر منطقه‌ای با حضور هنرمندان پنج استان آذربایجان‌غربی، اردبیل، زنجان و قزوین، در قالب ۱۵ نمایش و در بخش‌های کودک و خیابانی برگزار می‌شود که این تنوع، فرصت مناسبی برای ارتباط نزدیک‌تر با اقشار مختلف جامعه فراهم می‌آورد.

وی ابراز امیدواری کرد: این جشنواره و تداوم آن در ایام شاد و اوقات خوش، خاطراتی ماندگار و الهام‌بخش برای هنرمندان و مخاطبان به همراه داشته باشد و بتواند نقش مؤثری در تقویت نشاط اجتماعی، همبستگی فرهنگی و توجه بیشتر به مسائل انسانی و اجتماعی ایفا کند.

