  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۷ دی ۱۴۰۴، ۱:۳۴

کبیری: نمایش با زبانی نافذ و اثرگذار، نقش مهمی در روشنگری جامعه دارد

کبیری: نمایش با زبانی نافذ و اثرگذار، نقش مهمی در روشنگری جامعه دارد

ارومیه- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌غربی گفت: نمایش به‌عنوان زبانی نافذ و اثرگذار، نقش مهمی در روشنگری جامعه امروز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشار کبیری شنبه شب در آئین افتتاح هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای در ارومیه با بیان اینکه امروز شاهد آغاز به کار هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای هستیم، افزود: ظرفیت هنر و به‌ویژه زبان هنر نمایش، زبانی نافذ، دقیق و عمیق است که در طول تاریخ، کارکردهای مهمی در انتقال مفاهیم، روشنگری و بیان مسائل و دغدغه‌های اجتماعی داشته و انتظار می‌رود این جشنواره نیز بتواند چنین نقشی را به‌خوبی ایفا کند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌غربی بیان کرد: هنر نمایش و تئاتر همواره به عنوان ابزاری مؤثر برای آگاهی‌بخشی و طرح دغدغه‌های جامعه شناخته شده و این جشنواره نیز یکی از کارکردهای اصلی خود را بر همین اساس تعریف کرده است؛ به‌گونه‌ای که با استفاده از زبان گویا و اثرگذار هنر، بتواند مسائل اجتماعی را به شکلی ملموس و قابل درک برای مخاطبان بیان کند.

کبیری با اشاره به نقش هنر در حوزه اجتماعی گفت: هنر علاوه بر تأثیرگذاری فردی، دارای کارکردهای اجتماعی گسترده‌ای است و در بحث نوع نگاه جامعه به موضوع معلولیت، بیش از هر زمان دیگری به این ظرفیت نیاز داریم.

وی اظهار کرد: هنر نمایش و تئاتر صرفاً ابزاری برای توانمندسازی فردی افراد دارای معلولیت نیست، بلکه می‌تواند نگاه جامعه را اصلاح کرده و زمینه تعامل، همدلی و درک متقابل را تقویت کند.

کبیری با قدردانی از حمایت‌های سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: اختصاص ردیف اعتباری ویژه برای حمایت از اتاق‌های هنر و برگزاری جشنواره‌های هنری، از جمله اقدامات مؤثری است که می‌تواند بدنه جامعه را به افراد دارای معلولیت نزدیک‌تر کند و مرزهای تصنعی و ساختگی ایجادشده میان جامعه و این قشر را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: این جشنواره‌ها بستر مناسبی فراهم می‌کنند تا از ظرفیت‌های هنری، نمایشی، نوشتاری و خلاقانه افراد دارای معلولیت بهره‌برداری شود و توانمندی‌های آنان به‌درستی دیده شود؛ ظرفیتی که می‌تواند بسیاری از محدودیت‌ها را به فرصت تبدیل کند.

کد خبر 6704055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها