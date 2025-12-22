عرضه محصولات فورس و امپاور در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، کامیون فورس ۶ تن خواب‌دار با قیمت پایه ۲۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۳۰ آذر وارد مرحله پیش‌ثبت‌نام شد که این فرآیند تا ساعت ۸:۳۰ صبح روز عرضه ادامه خواهد داشت. زمان عرضه این محصول در بورس کالا چهارشنبه سوم دی تعیین، و موعد تحویل آن ۸ بهمن اعلام شده است.

کامیون فورس ۶ تن بدون خواب با قیمت پایه ۲۵ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۷ دی وارد مرحله پیش‌ثبت‌نام می‌شود که تا ساعت ۸:۳۰ صبح روز عرضه ادامه خواهد داشت. زمان عرضه این محصول ۱۰ دی تعیین شده و خودروهای خریداری‌شده در ۱۸ بهمن به خریداران تحویل داده می‌شود.

همچنین کشنده تک‌محور امپاور BD۵۶۰ با قیمت پایه ۷۶ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۳ دی وارد مرحله پیش‌ثبت‌نام می‌شود و پیش‌ثبت‌نام آن تا ساعت ۸:۳۰ صبح روز عرضه ادامه دارد. این محصول در تاریخ ۷ دی در بورس کالا عرضه و موعد تحویل آن ۳۰ بهمن خواهد بود.

متقاضیان می‌توانند پیش از آغاز فرآیند پیش‌ثبت‌نام با مراجعه به سامانه فروش آنلاین شرکت به نشانی https://bahman.iranecar.com نسبت به ایجاد پروفایل کاربری و تکمیل اطلاعات اولیه خود اقدام کنند تا در زمان اجرای شرایط فروش، مراحل ثبت‌نام با سهولت بیشتری انجام شود.