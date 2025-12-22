۳۰۰ هزار کنتور برق در مازندران هوشمند شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم حسینی کارنامی پیش از ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح عملکرد ۹ ماهه این شرکت در حوزه پایش هوشمند مصرف، اظهار داشت: «در راستای برنامه‌های راهبردی وزارت نیرو برای رویت‌پذیری و کنترل‌پذیری شبکه، در ۹ ماهه نخست سال جاری، ۱۶ هزار کنتور عادی مشترکین تعویض و به تجهیزات هوشمند تبدیل شده است.

وی همچنین با اشاره به واگذاری انشعابات جدید افزود: علاوه بر روند تعویض، تعداد ۲۴ هزار کنتور هوشمند جدید نیز برای متقاضیان نصب شده است که با احتساب این موارد، در حال حاضر ۳۰۰ هزار مشترک در سطح استان از خدمات کنتورهای هوشمند بهره‌مند هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با تبیین گستردگی شبکه توزیع در استان، تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی ما در ۱۸ امور برق و در ۱۴ شهرستان، وظیفه خدمت‌رسانی پایدار به بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزار مشترک را بر عهده دارند. با توجه به این حجم گسترده از مشترکین، توسعه زیرساخت‌های هوشمند برای مدیریت بهینه بار و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

حسینی کارنامی در پایان، مزایای این طرح را برشمرد و خاطرنشان کرد: هوشمندسازی کنتورها علاوه بر حذف خطاهای قرائت و امکان رصد لحظه‌ای بار شبکه، ابزاری کارآمد برای مدیریت مصرف در ایام پیک تابستان و زمستان است که در نهایت منجر به افزایش پایداری شبکه برق در سراسر مازندران خواهد شد.