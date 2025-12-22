حمیدرضا بنفشه در گفتگو با خبرنگار مهر از انهدام بیش از ۶۰۰ کیلوگرم فرآوردههای غذایی، آرایشی و بهداشتی و مکمل تقلبی و قاچاق خبر داد و اظهار کرد: این اقلام که شامل مقادیر قابل توجهی محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی، داروهای مکمل تقلبی و دستساز و سایر فرآوردههای غیرمجاز بوده است، طی ماههای گذشته از سطح عرضه شهرستان کشف و ضبط شد و پس از طی مراحل قانونی و صدور حکم از سوی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، بهمنظور حفظ سلامت مصرفکنندگان منهدم گردید.
معاون غذا و دارو با تأکید بر برخورد قاطع با توزیعکنندگان کالاهای سلامتمحور قاچاق و تقلبی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق شماره ۰۳۱۵۵۴۷۰۲۱۲ به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان گزارش دهند.
بنفشه همچنین یادآور شد: شهروندان میتوانند برای بررسی اصالت کد بهداشتی درجشده بر روی محصولات غذایی به سامانه fdacrm.ir مراجعه کنند و فهرست فرآوردههای سلامتمحور غیرمجاز، تقلبی و قاچاق را نیز از طریق لینک fda.gov.ir/fake مشاهده نمایند.
وی تصریح کرد: معاونت غذا و دارو با جدیت کامل و در راستای صیانت از سلامت جامعه، با توزیع کالاهای سلامتمحور غیر بهداشتی و قاچاق مقابله میکند و در صورت مشاهده عرضه این اقلام در بازار مصرف، مطابق قانون و بدون اغماض با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.
