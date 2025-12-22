به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، در نشستی با حضور مقامات ارشد اقتصادی و سیاسی ایران و ژاپن، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اتاق بازرگانی تهران و سازمان تجارت خارجی ژاپن (جترو) به امضا رسید. در این رویداد که با حضور رئیس اتاق تهران، سفیر ژاپن و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه برگزار شد، طرفین ضمن تاکید بر حفظ روابط در دوران تحریم بر آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای توسعه جهشی مناسبات در دوران پساتحریم توافق کردند.

اتاق تهران و نمایندگی سازمان تجارت خارجی ژاپن در ایران (جترو) یک تفاهمنامه همکاری امضا کردند. با امضای این تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق بازرگانی تهران و نهادهای اقتصادی ژاپن، دو طرف بر تداوم حضور بنگاه‌های ژاپنی در بازار ایران، تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های غیرتحریمی و نوین تاکید کردند؛ توافقی که از نگاه مقامات دو کشور می‌تواند جایگاه شرکای وفادار امروز را در اقتصاد پساتحریم ایران تثبیت کند.

به موجب این تفاهمنامه، دو طرف متعهد شدند که در حوزه اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و رویدادهای همتایابی تجاری برای گسترش مراودات تجاری فعالان اقتصادی ایران و ژاپن با یکدیگر همکاری کنند.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در آغاز نشست مشترک با جترو که با حضور تعدادی از اعضای هیئت رئیسه، هیئت نمایندگان و دبیرکل اتاق تهران و شرکت‌های ژاپنی برگزار شد با اشاره به روابط اقتصادی دیرینه ایران و ژاپن، امضای تفاهمنامه میان طرفین را گامی بلند در توسعه مناسبات اقتصادی دوجانبه توصیف کرد. وی با تشریح موضع دولت ایران مبنی بر تداوم تلاش‌ها تا رفع کامل محدودیت‌های بین‌المللی، خطاب به بنگاه‌های ژاپنی پیامی روشن ارسال کرد. نجفی‌عرب تاکید کرد که دوران تحریم همیشگی نخواهد بود و شرکت‌های ژاپنی برای تضمین جایگاه خود در بازار آینده ایران، باید از فرصت‌های کنونی برای حفظ و تداوم همکاری‌ها بهره‌برداری کنند.

احیای دیپلماسی اقتصادی ژاپن در تهران

در ادامه این جلسه، تاماکی تسوکادا، سفیر ژاپن در ایران از «احیای بخش اقتصادی سفارت ژاپن در تهران» خبر داد. او با تأیید این نکته که شرکت‌های ژاپنی به‌رغم فشار تحریم‌ها حضور خود در ایران را حفظ کرده‌اند، تفاهم‌نامه با اتاق تهران را سازوکاری اجرایی برای قوام بخشیدن به مشارکت اقتصادی بنگاه‌های دو کشور دانست.

همچنین تاکافومی سوزوکی، نایب‌رئیس جترو (JETRO)نیز با اعلام آمادگی کامل این سازمان برای عملیاتی‌کردن مفاد تفاهم‌نامه، محورهای اصلی همکاری آتی را ترسیم کرد. به گفته وی، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، برگزاری دوره‌های آموزشی شناخت بازار و رویدادهای همتایابی تجاری در دستور کار مشترک با اتاق تهران قرار خواهد گرفت.

حمایت تمام‌قد دولت از بخش‌خصوصی و اتاق تهران

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز با اعلام حمایت دولت از ابتکارات اتاق تهران، تحریم‌ها را در توقف جریان تبادل کالا ناکارآمد خواند. او با اشاره به تنوع کالاهای موجود در بازار ایران، به طرف‌های ژاپنی توصیه کرد فرصت اقتصاد ایران را از دست ندهند، چرا که اولویت همکاری در دوران پساتحریم با شرکایی خواهد بود که در روزهای سخت کنار اقتصاد ایران ایستاده‌اند.

همکاری‌های نوین در حوزه ورزش‌های الکترونیک و محیط‌زیست

در ادامه، ماساهیرو یامادا، رئیس انجمن کسب‌وکار ژاپن در ایران، پیشنهاد ایجاد «سکوی آموزشی ورزش‌های الکترونیک» و همکاری در تولید انیمه‌های سینمایی را مطرح کرد که می‌تواند زمینه اتصال متخصصان فناوری دو کشور را فراهم کند.

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز طی سخنانی به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های طرفین برای ایجاد زیرساخت‌های پایش و مطالعات آلودگی هوا در ایران اشاره کرد. او با یادآوری سابقه همکاری آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن (JICA) در مدل‌سازی آلودگی هوای تهران، خواستار احیای این مطالعات و همکاری در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای و دریافت گواهی‌نامه کاهش کربن توسط ژاپن در قالب این همکاری شد.

حوزه‌های مصون از تحریم

در ادامه این نشست، فریدون وردی‌نژاد، دبیرکل اتاق تهران نیز به زمینه‌های بالقوه همکاری میان ایران و ژاپن اشاره کرد و حوزه‌هایی نظیر دارو، سلامت، آموزش، موادغذایی، کشاورزی و فناوری را به عنوان بخش‌های غیرتحریمی و دارای پتانسیل فوری برای همکاری برشمرد. او همچنین از آمادگی اتاق تهران برای تعامل مستقیم با اتاق بازرگانی توکیو سخن گفت.

پیش از برگزاری این جلسه، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران و تاکافومی سوزوکی، نایب رئیس جترو و هیئت همراه او در ملاقاتی درباره زمینه‌های همکاری و راهکارهای ارتقا سطح مناسبات تجاری میان دو کشور به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.