وضعیت تملکات برای آغاز فاز دوم پروژه شهید شوشتری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران درباره آخرین وضعیت فاز اول پروژه شهید شوشتری اظهار کرد: کارهای اجرایی این پروژه تقریباً به اتمام رسیده و در حال اجرای عملیات لایه نهایی آسفالت هستیم. بعد از آن خط‌کشی‌ها انجام می‌شود و حدوداً تا یک ماه آینده پروژه تکمیل خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت تملکات برای شروع فاز دوم پروژه شهید شوشتری تصریح کرد: برای فاز دوم آن، تملک و توافق اراضی مربوط به سازمان محیط زیست مطرح است که مذاکرات هم با محیط زیست و هم با نیروهای نظامی در حال انجام است تا مجوزات لازم اخذ شود.

صداقتی با بیان اینکه فاز دوم پروژه شوشتری کار سنگینی است که به ۴ تا ۵ سال زمان نیاز دارد؛ گفت: به شدت پیگیر هستیم در این دوره مدیریت شهری شروع شود تا یکی از تکالیفی باشد که در دوره بعدی الزام به انجام آن باشد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران تاکید کرد: عملاً ۱۶ کیلومتر کل پروژه شهید شوشتری می‌شود و بخشی که در فاز یک پروژه شهید شوشتری به زودی آماده بهره برداری خواهد شد حدود ۹.۵ کیلومتر است.