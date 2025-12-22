۶۳۸ کیلومتر راه روستایی چهارمحال و بختیاری همچنان خاکی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری ضمن تبریک هفته حملونقل، رانندگان و راهداری، اظهار کرد: این هفته یادآور حماسه بزرگ ۲۴ آذر ۱۳۶۲ است؛ زمانی که با فرمان تاریخی امام خمینی (ره)، رانندگان کشور در اوج تهدیدهای دشمن، کالاهای اساسی مردم را از بنادر به سراسر کشور منتقل کردند و هیچ خللی در تأمین نیازهای مردم ایجاد نشد.
وی با اشاره به گستردگی محورهای استان گفت: چهارمحال و بختیاری دارای ۳۸۰۰ کیلومتر راه و ۱۱۹ گردنه صعبالعبور است؛ گردنههایی مانند عسل، چری و شاممنصور که نگهداری آنها در تابستان دشوار و در زمستان بسیار پیچیده است.
وی عملکرد ۹ ماهه راهداری را چنین تشریح کرد: اجرای ۷۷ کیلومتر روکش آسفالت شریانی، ۸ کیلومتر آسفالت حفاظتی، احداث و تعمیر ۱۹۰ دستگاه ابنیه فنی کوچک، رفع ۱۲ نقطه حادثهخیز، نصب ۴۰۴ هزار و ۸۰۰ تابلو ایمنی، اجرای نیوجرسی و گاردریل در محورهای مختلف و ایجاد ۶.۵ کیلومتر روشنایی و ۱۰ نقطه روشنایی موضعی از جمله اقدامات این اداره در سال جاری بوده است.
وی ادامه داد: «در حوزه راههای روستایی، هنوز ۶۳۸ کیلومتر راه خاکی در استان باقی مانده که بیشترین سهم مربوط به شهرستان کوهرنگ است. امسال ۱۴۳ کیلومتر روکش راههای فرعی و روستایی اجرا شده است.
مدیرکل راهداری با اشاره به توسعه خدمات رفاهی بینراهی گفت: «دو باب نمازخانه جدید به بهرهبرداری رسیده و پیگیری برای تکمیل چند مورد دیگر ادامه دارد. همچنین ۱۳ مجتمع خدماتی–رفاهی فعال، ۲۰ مجتمع در حال ساخت و ۳۲ مورد در مرحله استعلام قرار دارد.
خدابخشی درباره آمادگی زمستانی افزود: در فصل سرما ۴۵۰ نفر نیرو به همراه ۳۲۷ دستگاه ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین در ۴۲ راهدارخانه ثابت و فصلی در آمادهباش کامل هستند.
او با اشاره به بارش سنگین هفته گذشته گفت: سه روز بارش مداوم تمام استان را دربر گرفت اما با تلاش شبانهروزی همکاران، هیچگونه مسدودی در محورهای استان ایجاد نشد. شدت بارش بهگونهای بود که برف بلافاصله روی سطح جاده یخ میزد و تردد را دشوار میکرد، اما محورهای اصلی و فرعی باز نگه داشته شد.
وی درباره عملکرد بخش حملونقل نیز گفت: سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن کالا توسط ۷۶۴ شرکت حملونقل و حدود ۲ میلیون مسافر توسط ۵۸ شرکت مسافری در استان جابهجا میشود. رانندگان ما در گرما و سرما، کویر و کوهستان، نقش بیبدیلی در تأمین نیازهای مردم دارند.
خدابخشی با اشاره به مدیریت موفق بحرانها افزود: سال گذشته سه مورد تجمع صنفی داشتیم که با همکاری انجمنها و شرکتها بدون ایجاد اختلال در جابهجایی کالا و مسافر مدیریت شد. در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر نیز هیچ مشکلی در تأمین مایحتاج استان به وجود نیامد.
وی درباره خدمات اربعین نیز گفت: امسال جابهجایی زائران رشد قابل توجهی داشت و ۴۵ هزار و ۱۴۶ نفر توسط ناوگان حملونقل استان جابهجا شدند. همچنین ۶۰ کامیون از استان در انتقال تجهیزات موکبها به مرزها مشارکت داشتند.
