آماده‌باش ۴۵۰ نیروی راهدار چهارمحال و بختیاری درپی هشدار هواشناسی

شهرکرد-مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از آماده‌باش ۴۵۰ نیروی راهدار به همراه ۳۲۷ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در پی هشدارهای سازمان هواشناسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری گفت: در پی هشدارهای سازمان هواشناسی، ۴۵۰ نیروی راهدار به همراه ۳۲۷ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در قالب اکیپ‌ها و گشت‌های راهداری زمستانی، در تمامی محورهای استان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

خدابخشی اظهار کرد: ۴۲ راهدارخانه در سطح استان تجهیز و مهیاسازی شده و با اجرای طرح راهداری زمستانی، شن و نمک مورد نیاز در تمامی راهدارخانه‌ها تأمین و دپو شده است.

وی همچنین با اشاره به آماده‌باش شبانه‌روزی مرکز مدیریت راه‌های استان، خاطرنشان کرد: سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته فعال بوده و آماده ارائه آخرین اطلاعات وضعیت راه‌ها، پاسخگویی به مسافران و دریافت گزارش‌های مردمی است.

