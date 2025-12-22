  1. دانشگاه و فناوری
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

کلید نهایی آزمون میان دوره پیش کارورزی پزشکی اعلام شد

کلید نهایی آزمون میان دوره پیش کارورزی رشته پزشکی نوبت آذرماه از سوی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون میان دوره پیش کارورزی در ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۴ برگزار شد.

مرکزسنجش آموزش پزشکی اصلاحات در کلید اولیه آزمون میان دوره پیش کارورزی را انجام داده و بر طبق آن پاسخنامه داوطلبان تصحیح خواهد شد:

نام درس شماره سوال نتیجه بررسی
داخلی ۵۱ گزینه های ب و ج صحیح هستند.
جراحی عمومی ۴۴ گزینه های ب و د صحیح هستند.
۴۵ گزینه های ب و ج صحیح هستند.
کودکان ۶۱ گزینه های ج و د صحیح هستند.
زنان و زایمان ۹۴ گزینه های ب و د صحیح هستند.
اخلاق پزشکی ۱۶۴ گزینه های الف و ب صحیح هستند.
ایمونولوژی ۱۸۸ گزینه های الف و د صحیح هستند.
۱۹۴ حذف
