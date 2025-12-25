به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر بیان داشت: در اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و پاکسازی مناطق آلوده به قاچاق در شهر کرگان، یکی از اهالی منطقه ضمن اخلال در اجرای مأموریت سازمانی و تمرد نسبت به مأمورین، با آتش زدن عمدی یکدستگاه لودر متعلق به یکی از سازمان‌های خدماتی همراه، با استفاده از موقعیت منطقه از محل متواری گردید که شناسایی و دستگیری این فرد متمرد و اخلالگر، بصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام کار اطلاعاتی و تلاش‌های همه جانبه در کمترین زمان ممکن متهم و عامل آتش سوزی را در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهرستان میناب شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب با تأکید بر عزم جدی انتظامی و دستگاه قضائی برای حفظ امنیت و آرامش در جامعه، خاطر نشان کرد: صیانت از نظم و امنیت عمومی خط قرمز پلیس است و هیچ‌گونه مماشاتی با افرادی که بخواهند با اقدامات مجرمانه، فضای عمومی را ناامن کنند، نخواهد شد.