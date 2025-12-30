حجت الاسلام شهابی: دشمن درصدد تغییر سبک زندگی و باورهای جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید شهابی، در مراسم بزرگداشت روز ۹ دی در منطقه کشکوئیه رفسنجان با اشاره به تحریم‌های اخیر علیه کشور، گفت: دشمنان با هدف تحت فشار قرار دادن مردم و ایجاد نا آرامی‌های خیابانی، اقدام به تشدید فشارهای اقتصادی کردند؛ اما مردم ایران در روزهای نخست این جنگ جدید، با حضور آگاهانه در صحنه و دفاع از هویت ملی و تمامیت ارضی، این توطئه را بی‌اثر ساختند.

وی افزود: جنگ امروز تنها نظامی نیست، بلکه در ابعاد رسانه‌ای، اقتصادی و فرهنگی نیز ادامه دارد و دشمن از طریق ابزارهایی مانند هالیوود و فضای مجازی درصدد تغییر سبک زندگی و باورهای جامعه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان با اشاره به پیامدهای سبک زندگی غربی، به نمونه‌هایی مانند «وزارت تنهایی» در برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: این الگو برای جامعه ایران قابل پذیرش نیست.

حجت الاسلام شهابی، خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما نسل آینده ساز کشور هستید و باید با عهدی جمعی، در مسیر پیشرفت علمی و دینی ایران گام بردارید تا این سرزمین به جایگاهی برسد که جهانیان به آن نیازمند باشند.

وی افزود: آینده در دستان شما دانش آموزان است و پرچم این کشور را به صاحب اصلی آن، حضرت مهدی (عج)، خواهید رساند.