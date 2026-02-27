به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح جمعه در جریان بازدید از نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی بیستون، اظهار کرد: استان کرمانشاه به دلیل شرایط مناسب اقلیمی، از ظرفیت بالایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برخوردار است و این ظرفیت باید به شکل هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: بخشی از اراضی بلااستفاده دستگاه‌های وابسته به وزارت نیرو برای نصب پنل‌های خورشیدی اختصاص یافته و هم‌زمان ۲۳ دستگاه اجرایی استان نیز مکلف شده‌اند تأمین انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی دنبال کنند که عملیات اجرایی این طرح‌ها آغاز شده است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در این حوزه تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۲۵ مگاوات پروژه خورشیدی توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در استان در دست اجراست و تلاش می‌کنیم پیش از آغاز پیک مصرف برق، بخش قابل توجهی از این ظرفیت وارد مدار شود.

هدف‌گذاری برای عبور از تابستان بدون خاموشی

حبیبی با بیان اینکه کمیته‌ای تخصصی برای شناسایی اراضی مستعد احداث نیروگاه خورشیدی در استان تشکیل شده است، گفت: آمادگی کامل برای واگذاری زمین و ارائه تسهیلات لازم به سرمایه‌گذاران وجود دارد و از حضور فعال بخش خصوصی در این حوزه حمایت می‌کنیم.

وی تأکید کرد: هدف‌گذاری مدیریت استان این است که در تابستان آینده، با کمترین میزان خاموشی و حتی بدون خاموشی در بخش خانگی و صنعتی مواجه باشیم که تحقق این هدف، نیازمند تسریع در اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر است.

استاندار کرمانشاه همچنین از ورود صنایع بزرگ به حوزه تولید انرژی خورشیدی خبر داد و افزود: برخی واحدهای صنعتی بزرگ از جمله صنایع پتروشیمی و سیمان، عملیات اجرایی نصب پنل‌های خورشیدی را آغاز کرده‌اند و در شهرک‌های صنعتی نیز با تشکیل کنسرسیوم، نصب پنل‌ها بر پشت‌بام واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت هم‌زمان صنایع بزرگ و واحدهای کوچک می‌تواند سهم قابل توجهی از برق مورد نیاز استان را از انرژی پاک تأمین کرده و وابستگی به شبکه سراسری را کاهش دهد.

در این بازدید که معاون عمرانی استانداری و مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان نیز حضور داشتند، اعلام شد نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی بیستون با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان، تا پایان سال جاری وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.