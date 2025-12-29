به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمانپور، بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح سایت انرژی خورشیدی در این شهرستان خبر داد.
وی اظهار کرد: امروز با حضور محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، این پروژه در ری به بهرهبرداری رسید که گامی مهم در راستای توسعه انرژیهای پاک و افزایش ظرفیت تولید برق کشور به شمار میرود.
فرماندار ری با اشاره به آثار بهرهبرداری از این پروژه افزود: با راهاندازی این مرکز، در مجموع ۱۲۶ مگاوات برق از محل ایجاد چهار پروژه انرژی خورشیدی، عمدتاً در منطقه شمسآباد، به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است.
سلیمانپور با بیان اینکه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از برنامههای راهبردی دولت است، تصریح کرد: در همین راستا ۵۰۰ هکتار از اراضی منابع ملی و طبیعی برای اجرای این طرحها اختصاص یافته و قراردادهای لازم با شرکتهای سرمایهگذار منعقد شده است؛ پروژهها نیز هماکنون در مراحل اجرایی قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: طبق برنامهریزی انجامشده، شرکت پاسارگاد انرژی تا پایان سال جاری ۱۵۰۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه خواهد کرد که دو پروژه آن با عنوان ری یک و ری دو در شهرستان ری در حال اجراست.
علیرضا صادقآبادی، مدیرعامل گروه انرژی پاسارگاد، نیز اعلام کرد: گروه انرژی پاسارگاد با هدف مشارکت مؤثر در توسعه پایدار و گسترش زیرساختهای انرژی پاک، اجرای طرح احداث ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را در قالب ۲۴ ساختگاه در ۱۲ استان کشور آغاز کرده است.
وی ادامه داد: این پروژه ملی از منظر گستره جغرافیایی، حجم سرمایهگذاری و ظرفیت تولید یکی از طرحهای کلان و راهبردی کشور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر به شمار میرود، نیروگاه خورشیدی شهرری ۲ یکی از این ساختگاهها است که با رکورد بینظیر احداث در کمتر از ۴۰ روز از زمان تحویل تجهیزات توسط شرکت تولید نیروی سبز تیسفون به عنوان مجری اصلی پروژه به بهرهبرداری رسید.
سلیمانپور در پایان با اشاره به برنامههای آتی سفر معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: قائمپناه صبح فردا نیز در سفر دیگری به شهرستان ری حضور یافته و از مجموعه تولید واگنهای ریلی در بخش کهریزک بازدید خواهند کرد؛ بازدیدی که در راستای توسعه ظرفیت حملونقل کشور و تکمیل زیرساختهای خدماتی انجام میشود.
