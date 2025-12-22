به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، در گفتگوی تلویزیونی، در خصوص تمهیدات دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم و در پاسخ به سوال مجری برنامه که تأکید کرد مردم معتقد هستند که گویا دولت اقتصاد را رها کرده است، اظهار کرد: در ابتدا می‌گویم که اصلاً این‌گونه نیست و دولت اقتصاد را رها نکرده است. ما زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، تورم بالای ۴۵ درصد بود، قبل از جنگ تورم ما تقریباً ۳۲ و نیم درصد بود و در حال حاضر ۴۱ تا ۴۲ درصد است.

وی با بیان آنکه عامل اصلی این تورم، به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نقدینگی است، افزود: در سبد کالایی که حدود ۳۴۰ قلم از آشامیدنی‌ها و خوراکی‌ها، مسکن تا بهداشت و … در آن قرار دارد و هر کدام با وزن خاصی در محاسبه تورم نقش دارند، لذا وقتی تعادل نظام عرضه و تقاضا تغییر می‌کند، یعنی عرضه کم و تقاضا افزایش پیدا می‌کند، تورم ایجاد می‌شود.

ادامه دارد..