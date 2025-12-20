  1. استانها
سروش: برنامه‌های جوانی جمعیت با شتاب دنبال شود

کرمانشاه - رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، در جلسه ستاد جوانی جمعیت استان بر اهمیت تقویت جمعیت جوان و شتاب‌بخشی به اقدامات مرتبط تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عصر شنبه، با حضور علی سروش، رئیس دانشگاه، مجید محمودی، مدیرکل بیمه سلامت استان، فریبرز ایمانی، معاون بهداشتی دانشگاه و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه‌های مختلف برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان شهرستان‌های روانسر و هرسین گزارش‌های تحلیلی از آخرین اقدامات و برنامه‌های اجرایی خود در زمینه جوانی جمعیت ارائه کردند و چالش‌ها و فرصت‌های موجود را تشریح نمودند.

مریم موحد، مسئول طرح «نَفَس» استان، نیز گزارشی جامع از فعالیت‌های انجام‌شده برای حمایت از مادران، پیشگیری از سقط و صیانت از حیات جنین ارائه کرد و بر ادامه برنامه‌های این طرح تأکید کرد.

علی سروش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان و مسئولان فعال در حوزه جوانی جمعیت، بر اهمیت شتاب‌بخشی به برنامه‌ها و تقویت جمعیت جوان تأکید کرد و افزود که سالمندی جمعیت می‌تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

وی همچنین بر وظایف دانشگاه در زمینه حفظ سلامت جمعیت تأکید و خاطرنشان کرد که نظارت مستمر بر مطب‌ها، کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها برای ارائه خدمات باکیفیت، استاندارد و با تعرفه مصوب در حوزه مراقبت‌های مادران و فرزندآوری ضروری است.

در پایان جلسه، بر لزوم هم‌افزایی بین‌بخشی، استمرار آموزش‌ها و تقویت نظارت‌ها برای تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان کرمانشاه تأکید شد.

