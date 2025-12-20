به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عصر شنبه، با حضور علی سروش، رئیس دانشگاه، مجید محمودی، مدیرکل بیمه سلامت استان، فریبرز ایمانی، معاون بهداشتی دانشگاه و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه‌های مختلف برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان شهرستان‌های روانسر و هرسین گزارش‌های تحلیلی از آخرین اقدامات و برنامه‌های اجرایی خود در زمینه جوانی جمعیت ارائه کردند و چالش‌ها و فرصت‌های موجود را تشریح نمودند.

مریم موحد، مسئول طرح «نَفَس» استان، نیز گزارشی جامع از فعالیت‌های انجام‌شده برای حمایت از مادران، پیشگیری از سقط و صیانت از حیات جنین ارائه کرد و بر ادامه برنامه‌های این طرح تأکید کرد.

علی سروش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان و مسئولان فعال در حوزه جوانی جمعیت، بر اهمیت شتاب‌بخشی به برنامه‌ها و تقویت جمعیت جوان تأکید کرد و افزود که سالمندی جمعیت می‌تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

وی همچنین بر وظایف دانشگاه در زمینه حفظ سلامت جمعیت تأکید و خاطرنشان کرد که نظارت مستمر بر مطب‌ها، کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها برای ارائه خدمات باکیفیت، استاندارد و با تعرفه مصوب در حوزه مراقبت‌های مادران و فرزندآوری ضروری است.

در پایان جلسه، بر لزوم هم‌افزایی بین‌بخشی، استمرار آموزش‌ها و تقویت نظارت‌ها برای تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان کرمانشاه تأکید شد.