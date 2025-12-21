به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری ظهر یکشنبه در سومین رویداد استانی «ایران عزیز جوان بمان» که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با بیان اینکه موضوع جوانی جمعیت از اهمیت ویژهای برخوردار است، گفت: همه دستگاهها و نهادهای اجرایی موظفاند در این زمینه نقش خود را ایفا کنند و تکالیف قانونی و اجتماعی خویش را به انجام رسانند.
حجتالاسلام رضا نوری افزود: آینده کشور و استان در گرو داشتن جمعیتی پویا، جوان و توانمند است؛ چرا که فردای ما نیازمند نیروهایی است که بار توسعه و پیشرفت را بر دوش بگیرند.
امام جمعه بجنورد بیان کرد: جوانی جمعیت نه تنها از منظر اجتماعی و خانوادگی اهمیت دارد بلکه از جنبههای امنیتی، علمی و فناوری نیز نقشی تعیینکننده ایفا میکند.
حجتالاسلام نوری تصریح کرد: جامعهای که از نیروی انسانی جوان برخوردار باشد، توان دفاعی، قدرت تولید علم و فناوری، و ظرفیت نوآوری آن به مراتب بالاتر خواهد بود.
امام جمعه بجنورد گفت: این امر تضمینکننده امنیت پایدار و پیشرفت همهجانبه کشور است.
حجت الاسلام نوری گفت: با این حال، باید اذعان کرد که در گذشته اشتباهی بزرگ رخ داد به گونه ای که تبلیغات گستردهای با شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» در جامعه رواج یافت که پیامدهای آن امروز به وضوح قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: این رویکرد نادرست موجب شد نرخ باروری کاهش یابد و اکنون بازگشت به مسیر درست و اصلاح این روند با دشواریهای فراوان همراه شده است.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی بیان کرد: امروز وظیفه همه ماست که با آگاهیبخشی، فرهنگسازی و حمایتها، مسیر جوانی جمعیت را هموار کنیم و آیندهای روشن برای استان و کشور رقم بزنیم.
