به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه هیئت وزیران مالکیت شرکت قطارهای مسافری رجا به وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه‌آهن جمهور اسلامی ایران) بازگشت.

نامه معاون اول رئیس جمهور به وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بدین شرح است؛

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۹/۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا موضوع ردیف ( ۱۴ ) پیوست تصمیم نامه شماره ۴۴۳۰۱/۲۶۱۹۲۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ از تاریخ تصویب لغو می‌شود و مالکیت شرکت مذکور به وزارت راه و شهرسازی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ( ایران ) اعاده می‌گردد.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) موظف است معادل ارزش شرکت قطارهای مسافری رجا موضوع ردیف ( ۱۶ ) تصویب نامه شماره ۷۶۳۰۶ ت ۵۲۲۱۰ ه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ و قراردادهای واگذاری مربوط را به عنوان مطالبه سازمان تأمین اجتماعی از دولت منظور نموده و نسبت به معرفی سهام و اموال جایگزین و یا منظور نمودن در بدهی دولت به تاریخ لغو تصویب نامه جهت واگذاری به تأمین اجتماعی در قبال لغو قرارداد اقدام نماید.

۳- شرکت قطارهای مسافری رجا به موجب اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای ( سهامی خاص ) موضوع تصویب نامه شماره ۱۵2۶۲۰/ ت۵۵۲۵۹ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ در ارتباط با توسعه حمل و نقل قطارهای مسافری حومه‌ای - منطقه‌ای و همچنین قطارهای مسافری بین شهری تکلیفی فعالیت خواهد کرد و سایر فعالیت‌های شرکت مذکور با روش‌های مناسب از طریق شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار و منابع حاصل از آن برای توسعه ناوگان حومه‌ای اختصاص خواهد یافت.

۴- هزینه‌های مربوط به لغو و واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا به سازمان تأمین اجتماعی و اعاده آن به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از مالیات نقل و انتقال معاف است.