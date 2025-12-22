  1. اقتصاد
مالکیت رجا به راه‌آهن بازگشت

براساس مصوبه هیئت وزیران مالکیت شرکت قطارهای مسافری رجا به وزارت راه وشهرسازی (شرکت راه‌آهن جمهور اسلامی ایران) بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه هیئت وزیران مالکیت شرکت قطارهای مسافری رجا به وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه‌آهن جمهور اسلامی ایران) بازگشت.

نامه معاون اول رئیس جمهور به وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بدین شرح است؛

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۹/۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا موضوع ردیف ( ۱۴ ) پیوست تصمیم نامه شماره ۴۴۳۰۱/۲۶۱۹۲۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ از تاریخ تصویب لغو می‌شود و مالکیت شرکت مذکور به وزارت راه و شهرسازی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ( ایران ) اعاده می‌گردد.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) موظف است معادل ارزش شرکت قطارهای مسافری رجا موضوع ردیف ( ۱۶ ) تصویب نامه شماره ۷۶۳۰۶ ت ۵۲۲۱۰ ه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ و قراردادهای واگذاری مربوط را به عنوان مطالبه سازمان تأمین اجتماعی از دولت منظور نموده و نسبت به معرفی سهام و اموال جایگزین و یا منظور نمودن در بدهی دولت به تاریخ لغو تصویب نامه جهت واگذاری به تأمین اجتماعی در قبال لغو قرارداد اقدام نماید.

۳- شرکت قطارهای مسافری رجا به موجب اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای ( سهامی خاص ) موضوع تصویب نامه شماره ۱۵2۶۲۰/ ت۵۵۲۵۹ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ در ارتباط با توسعه حمل و نقل قطارهای مسافری حومه‌ای - منطقه‌ای و همچنین قطارهای مسافری بین شهری تکلیفی فعالیت خواهد کرد و سایر فعالیت‌های شرکت مذکور با روش‌های مناسب از طریق شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار و منابع حاصل از آن برای توسعه ناوگان حومه‌ای اختصاص خواهد یافت.

۴- هزینه‌های مربوط به لغو و واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا به سازمان تأمین اجتماعی و اعاده آن به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از مالیات نقل و انتقال معاف است.

