به گزارش خبرگزاری مهر، میرحسن موسوی، قائممقام مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مزایای توسعه حملونقل ریلی اظهار کرد: گسترش این بخش علاوه بر پیامدهای مثبت اجتماعی و زیستمحیطی، سالانه حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صرفهجویی اقتصادی برای کشور به همراه دارد.
وی با تشریح عملکرد سال گذشته راهآهن افزود: در این مدت، حدود ۴.۲ میلیون تن بار و ۳۲ میلیون نفر مسافر از طریق شبکه ریلی جابهجا شدند که این آمار بیانگر نقش مؤثر حملونقل ریلی در کاهش مصرف سوخت، کاهش تصادفات جادهای و کاهش آلایندگی هوا است.
قائممقام مدیرعامل شرکت راهآهن با بیان اینکه سهم حملونقل ریلی در مقایسه با بخش جادهای همچنان پایین است، تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، رشد سهم حملونقل ریلی هدفگذاری شده و تاکنون حدود ۹ درصد از اهداف پیشبینیشده محقق شده است. هرچند دستیابی به رشد ۳۰ درصدی در بخش بار دشوار به نظر میرسد، اما با تکمیل زیرساختها و اجرای سرمایهگذاریهای مشترک، این هدف دستیافتنی خواهد بود.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه این صنعت گفت: پس از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری واگنهای مسافری و باری و بخشی از لکوموتیوها به بخش خصوصی، موجب بازگشت اعتماد میان دولت و سرمایهگذاران شد؛ بهگونهای که در یک سال گذشته، آمادهبهکاری لکوموتیوها ۱۸ درصد، جابهجایی بار ۱۱ درصد و حملونقل مسافر ۵ درصد رشد داشته است.
موسوی بیان کرد: تاکنون بیش از ۵۰ تفاهمنامه و ۷۷ قرارداد با شرکتهای خصوصی منعقد شده که این روند به رونق سرمایهگذاری در بخش مسافری منجر شده است. با وجود اینکه نیاز واقعی کشور حدود ۵ هزار دستگاه واگن مسافری برآورد میشود، تاکنون تنها بخشی از این ظرفیت تأمین شده است.
قائممقام مدیرعامل راهآهن با اشاره به راهاندازی مجدد قطار ترنست تهران - مشهد، یادآور شد: این قطار با سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت مسیر تهران تا مشهد را طی میکند و با استقبال مردم قرار میگیرد.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه حملونقل ریلی به دلیل ایمنی بالا، آسایش، قیمت مناسب و مزایای اجتماعی و زیستمحیطی، میتواند در آینده حملونقل کشور نقش کلیدی و تعیینکنندهای ایفا کند.
