به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان با حکم دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، حجت‌الاسلام سید رضا گوهری برای مدت دو سال به‌عنوان مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان خراسان شمالی منصوب شد.

در این حکم، بر تقویت فعالیت‌های تشکیلاتی، تربیتی و فرهنگی اتحادیه و بهره‌گیری از ظرفیت دانش‌آموزان در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی تأکید شده است.

حجت‌الاسلام گوهری از جمله فعالان باسابقه تشکیلاتی و فرهنگی استان است که مسئولیت انجمن مدرسه در دوران دانش‌آموزی، مربی و معاون برادران اتحادیه استان را در کارنامه خود دارد.

وی همچنین سابقه فعالیت به‌عنوان رابط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی خراسان شمالی، مسئول سازمان فضای مجازی سراج استان و دبیر جامعه ایمانی مشعر خراسان شمالی را داراست.