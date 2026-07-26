به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جانعلیپور، دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان در نشست مسئولین استانهای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان حضور پیدا کرد و با اشاره به برنامههای این اتحادیه در حوزه تبیین اندیشههای رهبر شهید، گفت: پرداختن به اندیشههای رهبر شهید، پیش از شهادت ایشان نیز بهصورت جدی در دستور کار اتحادیه قرار داشت.
وی افزود: سال گذشته دوره آموزشی گستردهای با محتوای تخصصی و با نظارت دقیق دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد که ۵۲۱ نفر از مربیان اتحادیه از اواخر آذر تا اواخر بهمنماه در آن حضور داشتند. محتوای این دوره پس از تأیید نهایی، بهعنوان مبنای طرح درس «مدرسه انقلاب» مورد استفاده قرار گرفت.
جانعلیپور با بیان اینکه اجرای طرح «مدرسه انقلاب» نیازمند استفاده از شیوههای خلاقانهتر است، گفت: این طرح بر پایه کار گروهی و مشارکت دانشآموزان دنبال میشود و سال گذشته برگزاری آن در ۵ هزار و ۲۷۹ مدرسه در سامانه اتحادیه به ثبت رسید.
وی همچنین از برگزاری نشستهای تخصصی ویژه دانشآموزان خبر داد و گفت: در این نشستها که بهصورت برخط برگزار شد، از صاحبنظران حوزههای مختلف دعوت به عمل آمد و موضوعاتی همچون ایران، وحدت ملی، همگرایی و دوستی مردم مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع ۳۳ نشست برگزار شد که بهطور میانگین حدود ۲۰۰ نفر در هر نشست حضور داشتند.
دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان ادامه داد: همزمان با شرایط جنگ، طرح «نوجوان مبارز، میدان امروز» برای ساماندهی حضور نوجوانان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی اجرا شد و مسئولیت برگزاری این برنامه در ۱۴ استان به اتحادیه واگذار شد.
وی با اشاره به فعالیتهای میدانی اتحادیه افزود: در ایام تشییع رهبر شهید و مراسم مرتبط، هیئتهای دانشآموزی اتحادیه در ۱۳۵ شهرستان موکب برپا کردند. همچنین ۷۰ نفر از فارغالتحصیلان اتحادیه به مدت پنج روز در تهران در خدمترسانی به مردم مشارکت داشتند و این فعالیتها در سایر شهرستانهای کشور نیز انجام شد.
جانعلیپور با اشاره به برنامههای فرهنگی بهار امسال گفت: همزمان با روز ملی خلیج فارس، برنامههای متنوعی با محوریت روایت حماسههای ملی و هویت ایرانی برگزار شد و بستههای محتوایی ویژه دانشآموزان دختر و پسر به سراسر کشور ارسال شد. همچنین در حدود ۲۰۰ شهرستان ایستگاههای فرهنگی و شبانه برپا شد و این برنامه در آینده به یک رویداد ملی دانشآموزی تبدیل خواهد شد.
وی از اجرای طرح نظرسنجی از دانشآموزان درباره موضوع کنکور نیز خبر داد و اظهار کرد: در این طرح بیش از ۴ هزار دانشآموز پایههای یازدهم و دوازدهم شرکت کردند و نتایج آن از سوی نماینده اتحادیه به رئیسجمهور ارائه شد. تجربه این طرح نشان داد که اتحادیه میتواند در مدت کوتاهی دیدگاههای دانشآموزان را جمعآوری و در اختیار مسئولان و تصمیمگیران قرار دهد.
دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان در پایان با اشاره به اقدامات این مجموعه در حوزه مدیریت مصرف انرژی گفت: با توجه به شرایط کشور، موضوع صرفهجویی در مصرف انرژی به یکی از اولویتهای اتحادیه تبدیل شده است. در همین راستا اپلیکیشن «نیرومند» با تکیه بر توان داخلی اتحادیه و طی دو ماه کار شبانهروزی طراحی و آماده شده است. این اپلیکیشن در سه بخش آموزشی، فرهنگی و مشارکتی، با هدف ترویج فرهنگ صرفهجویی در مصرف آب، برق، گاز و سایر حاملهای انرژی در اختیار دانشآموزان قرار خواهد گرفت.
دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان، با تشریح برنامههای آموزشی و تشکیلاتی این اتحادیه اظهار کرد: با همکاری بسیج دانشآموزی، آموزشهای مهارتی از جمله آموزش کار با سلاح در قالب برنامههای مصوب دنبال شده و در حوزه امداد و نجات نیز همکاریهایی با جمعیت هلال احمر در حال انجام است.
وی افزود: در قالب این همکاری، دانشآموزان طی دورهای پنجروزه و در پنج نیمروز در برنامههای آموزشی، تشکیلاتی، هیئتی و اردویی شرکت میکنند و این دوره با برگزاری اردوی پایانی به پایان میرسد.
جانعلیپور با اشاره به روند توسعه انجمنهای اسلامی در مدارس گفت: شناسایی و سازماندهی مدارس هدف در حال انجام است و پیشبینی میشود حدود ۶ هزار انجمن اسلامی در مقطع متوسطه اول فعال شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۸۶۰ مدرسه دخترانه و ۶۴۰ مدرسه پسرانه در اولویت توسعه فعالیتهای اتحادیه قرار دارند و استانهای مازندران، فارس، کرمان و تهران از جمله استانهای هدف این برنامه هستند.
دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان با بیان اینکه وضعیت نیروی انسانی در تهران نیازمند تقویت است، افزود: با وجود این محدودیتها، پیشبینی میکنیم طی شش تا هشت ماه آینده تعداد انجمنهای فعال حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود هزار و ۴۰۰ انجمن اسلامی بهصورت فعال در سطح کشور فعالیت میکنند و اتحادیه در حدود ۲۱ هزار مدرسه امکان حضور و فعالیت دارد. همچنین برنامهریزی برای افزایش ضریب نفوذ اتحادیه در مدارس متوسطه اول در حال انجام است.
جانعلیپور در پایان با اشاره به برنامههای آموزشی پیشرو گفت: دورههای آموزشی از بهمنماه آغاز و تا اردیبهشتماه ادامه خواهد داشت و تلاش میکنیم با رفع موانع موجود، زمینه دسترسی بیشتر دانشآموزان به برنامههای تربیتی و تشکیلاتی اتحادیه فراهم شود.
نظر شما