اعضای هیئت رئیسه شورای شهر اهواز انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی کلانشهر اهواز پیش ازظهر امروز دوشنبه با حضور همه اعضا و دستور کار انتخاب هیئت ریئسه و وصول طرح استیضاح شهردار برگزار شد.

پس از رأی گیری صورت گرفته، محمدمهدی مطیعی با هشت رأی به عنوان رئیس انتخاب شد. همچنین علی مددهاشم پور با ۱۰ رأی نائب رئیس شد.

حمید دغاغله با ۱۰ رأی منشی اول، یونس اسفندیاری با ۹ رأی منشی دوم و محمدحسین ملایی زمانی با ۱۱ رأی به عنوان خزانه دار انتخاب و معرفی شدند.

در این جلسه، طرح استیضاح شهردار رسماً به رئیس شورا تحویل داده و مقرر شد شهردار اهواز طی ۱۰ روز کاری، دفاعیه خود را در صحن شورا ارائه کند.