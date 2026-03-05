به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله دهدشتی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: یک پناهگاه عمومی با ظرفیت یک هزار نفر در منطقه گلستان اهواز، به آدرس خیابان نصرت جنوبی، خیابان پنج فرهنگ مهیا شده است.

وی افزود: پناهگاه دیگری نیز با ظرفیت پنج هزار نفر در میدان خلیج فارس، ایستگاه دروازه این شهرستان در نظر گرفته شده است.

دهدشتی با بیان اینکه شهرداری اهواز در شرایط جنگی خدمات‌رسانی خود را قطع نخواهد کرد، گفت: شهروندان اهوازی می‌توانند در شرایط اضطرار و خطر از این پناهگاه‌ها برای حفظ امنیت خانواده خود استفاده کنند.