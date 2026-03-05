  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

۲ پناهگاه عمومی در شرایط جنگی در اهواز آماده شده‌است

۲ پناهگاه عمومی در شرایط جنگی در اهواز آماده شده‌است

اهواز - شهردار اهواز گفت: دو پناهگاه عمومی برای شرایط جنگی و حفاظت از سلامت و امنیت شهروندان آماده سازی و تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله دهدشتی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: یک پناهگاه عمومی با ظرفیت یک هزار نفر در منطقه گلستان اهواز، به آدرس خیابان نصرت جنوبی، خیابان پنج فرهنگ مهیا شده است.

وی افزود: پناهگاه دیگری نیز با ظرفیت پنج هزار نفر در میدان خلیج فارس، ایستگاه دروازه این شهرستان در نظر گرفته شده است.

دهدشتی با بیان اینکه شهرداری اهواز در شرایط جنگی خدمات‌رسانی خود را قطع نخواهد کرد، گفت: شهروندان اهوازی می‌توانند در شرایط اضطرار و خطر از این پناهگاه‌ها برای حفظ امنیت خانواده خود استفاده کنند.

کد مطلب 6765703

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها