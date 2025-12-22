  1. ورزش
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۱۴

میترا نوری رئیس کمیته اخلاق کنفدراسیون هندبال آسیا شد

با تصمیم هیئت رئیسه کنفدراسیون هندبال آسیا، میترا نوری به عنوان رئیس کمیته اخلاق این کنفدراسیون انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون هندبال، پس از برگزاری بیست و پنجمین کنگره کنفدراسیون هندبال آسیا که به میزبانی کشور مصر روز گذشته برگزار شد، در جلسه هیأت‌رئیسه این کنفدراسیون و بر اساس اختیارات تفویض شده به اعضای رئیس و اعضای هیأت رئیسه، کرسی ریاست یکی از کمیته‌های مهم کنفدراسیون آسیا به یک ایرانی رسید.

بر این اساس با تصمیم هیأت رئیسه AHF میترا نوری، ناظر جهانی هندبال ایران به عنوان رئیس کمیته اخلاق کنفدراسیون هندبال آسیا منصوب شد.

همچنین ایشان با عضویت در کمیته اخلاق فدراسیون جهانی هندبال، صاحب یک کرسی ارزشمند دیگر برای کشورمان شدند. پیش از این و در جریان کنگره کنفدراسیون هندبال آسیا، علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نایب‌رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا انتخاب شده بود.

کد خبر 6698570

