به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حمید دریس با اعلام موفقیت‌آمیز بودن عملیات راه‌اندازی چاه شماره ۳۵ دارخوین اظهار کرد: این چاه که از چاه‌های پرفشار سازند فهلیان به‌شمار می‌رود، هم‌اکنون نفت تولیدی خود را به واحد بهره‌برداری منطقه نفتی دارخوین ارسال می‌کند.

وی با اشاره به اقدام‌های اجرایی انجام‌شده در این پروژه افزود: عملیات طراحی، اجرا و راه‌اندازی این چاه با محوریت مدیریت مهندسی و ساختمان و با همکاری مدیریت‌های امور فنی، عملیات و ادارات ستادی شرکت انجام شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی مدیران، کارشناسان و نیروهای متخصص این شرکت تصریح کرد: در قالب این پروژه، احداث ۴ کیلومتر خط لوله جریانی روزمینی، نصب و راه‌اندازی تأسیسات سطح‌الارضی در محدوده چاه و کلاستر با موفقیت انجام شد.

دریس با تأکید بر ثبت رکورد زمانی در اجرای این پروژه تصریح کرد: همه مراحل اجرایی، نصب و راه‌اندازی این چاه با همت و تلاش بی‌وقفه همه کارکنان به‌ویژه کارکنان پرتلاش مدیریت مهندسی و ساختمان و سایر مدیریت‌ها و بخش‌های مرتبط تولیدی و فنی، در مدت زمانی کمتر از سه ماه به پایان رسید که این دستاورد شایسته تقدیر و قدردانی است.

وی در پایان گفت: در ادامه برنامه‌های افزایش تولید شرکت، چاه شماره ۳۵ دارخوین برای نخستین بار وارد مدار تولید شده است و نقش مؤثری در تحقق برنامه‌های افزایش تولید و ارتقای ظرفیت عملیاتی شرکت نفت و گاز اروندان ایفا خواهد کرد.