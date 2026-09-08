فردی با ادعای جعلی مقام عالی رتبه نظامی در مهدیشهر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدجلال حسینی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی مهدیشهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشها و اطلاعات مردمی درباره فعالیت فردی که با جعل عنوان و انتساب خود به یکی از نهادهای نظامی، درصدد پیشبرد اهداف شخصی و فریب دیگران بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی ادامه داد: مأموران پس از انجام بررسیهای اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، هویت واقعی این فرد را شناسایی کردند و پس از هماهنگیهای لازم، وی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.
فرمانده انتظامی مهدیشهر ادامه داد: متهم با معرفی خود به عنوان یکی از مقامات عالی رتبه نظامی، تلاش داشت از اعتبار و جایگاه این عنوان سوءاستفاده کرده و اعتماد افراد را جلب کند که با هوشیاری و اقدام به موقع پلیس، فعالیت وی ناکام ماند.
حسینی با تأکید بر برخورد قانونی و قاطع پلیس با هرگونه جعل عنوان و سوءاستفاده از نام و جایگاه نهادهای رسمی، افزود: شهروندان در مواجهه با افراد یا موارد مشکوک، پیش از هرگونه اعتماد یا همکاری، هویت و سمت افراد را از طریق مراجع رسمی بررسی و موارد مشکوک را به پلیس اطلاع دهند.
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