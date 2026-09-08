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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

فردی با ادعای جعلی مقام عالی رتبه نظامی در مهدیشهر دستگیر شد

فردی با ادعای جعلی مقام عالی رتبه نظامی در مهدیشهر دستگیر شد

مهدیشهر- فرمانده انتظامی مهدیشهر از دستگیری فرد جاعل عنوان خبر داد و گفت: متهم با معرفی خود به عنوان یکی از مقامات عالی رتبه نظامی، قصد فریب و جلب اعتماد افراد را داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدجلال حسینی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی مهدیشهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌ها و اطلاعات مردمی درباره فعالیت فردی که با جعل عنوان و انتساب خود به یکی از نهادهای نظامی، درصدد پیشبرد اهداف شخصی و فریب دیگران بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پس از انجام بررسی‌های اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، هویت واقعی این فرد را شناسایی کردند و پس از هماهنگی‌های لازم، وی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی مهدیشهر ادامه داد: متهم با معرفی خود به عنوان یکی از مقامات عالی رتبه نظامی، تلاش داشت از اعتبار و جایگاه این عنوان سوءاستفاده کرده و اعتماد افراد را جلب کند که با هوشیاری و اقدام به موقع پلیس، فعالیت وی ناکام ماند.

حسینی با تأکید بر برخورد قانونی و قاطع پلیس با هرگونه جعل عنوان و سوءاستفاده از نام و جایگاه نهادهای رسمی، افزود: شهروندان در مواجهه با افراد یا موارد مشکوک، پیش از هرگونه اعتماد یا همکاری، هویت و سمت افراد را از طریق مراجع رسمی بررسی و موارد مشکوک را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6940985

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