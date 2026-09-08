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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

خیزش مدارس سمنان به سمت آموزش‌های آینده محور

خیزش مدارس سمنان به سمت آموزش‌های آینده محور

سمنان- فرماندار سمنان بر توسعه آموزش‌های مهارتی و فناوری‌محور و استفاده از انرژی‌های پاک در مدارس تأکید کرد و گفت: مجتمع آموزشی بوستان، نمونه‌ای از حرکت به سمت آموزش‌های نوین است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر سه شنبه در بازدید مجتمع آموزشی بوستان به اجرای نیروگاه خورشیدی در این مجتمع اشاره داشت و افزود: استفاده از انرژی خورشیدی در مدارس علاوه بر کمک به توسعه انرژی‌های پاک، فرصت مناسب برای آموزش عملی و فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی در میان دانش‌آموزان است.

وی ادامه داد: آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های نوین و انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند نگاه آنان را نسبت به آینده فناوری و انرژی شکل دهد و زمینه تربیت نسلی آگاه، خلاق و آماده برای تحولات آینده را فراهم کند.

فرماندار سمنان با اشاره به فضاهای آموزشی و تخصصی مجتمع بوستان اظهار کرد: وجود امکانات متنوع آموزشی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه های تخصصی، ظرفیت مناسبی برای حرکت از آموزش صرفاً نظری به سمت آموزش‌های کاربردی و مهارت محور ایجاد کرده است.

صممیمان کارگاه های آشپزی، نجاری و منبت‌کاری، خیاطی و بخش‌های مرتبط با فناوری‌های نوین را از ظرفیت‌های این مجموعه برشمرد و توضیح داد: آموزش مهارت‌های کاربردی در کنار دانش نظری می‌تواند به کشف استعدادهای دانش‌آموزان و آماده‌سازی آنان برای آینده تحصیلی و شغلی کمک کند.

وی همچنین به ظرفیت‌های فناوری مجتمع آموزشی بوستان اشاره کرد و یادآور شد: فراهم بودن امکانات مرتبط با هوش مصنوعی، رایانه، کتابخانه، آزمایشگاه‌های تخصصی و آموزش‌های نوین، ضرورت به‌روزرسانی محتوای آموزشی و حرکت مدارس به سمت نیازهای روز جامعه را نشان می‌دهد.

فرماندار سمنان با اشاره به امکانات ورزشی این مجتمع بیان کرد: رشد دانش‌آموزان تنها به موفقیت تحصیلی محدود نمی‌شود و توجه همزمان به آموزش، مهارت، ورزش و پرورش استعدادهای فردی، زمینه‌ساز رشد متوازن نسل آینده است.

کد مطلب 6940993

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