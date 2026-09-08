به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر سه شنبه در بازدید مجتمع آموزشی بوستان به اجرای نیروگاه خورشیدی در این مجتمع اشاره داشت و افزود: استفاده از انرژی خورشیدی در مدارس علاوه بر کمک به توسعه انرژی‌های پاک، فرصت مناسب برای آموزش عملی و فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی در میان دانش‌آموزان است.

وی ادامه داد: آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های نوین و انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند نگاه آنان را نسبت به آینده فناوری و انرژی شکل دهد و زمینه تربیت نسلی آگاه، خلاق و آماده برای تحولات آینده را فراهم کند.

فرماندار سمنان با اشاره به فضاهای آموزشی و تخصصی مجتمع بوستان اظهار کرد: وجود امکانات متنوع آموزشی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه های تخصصی، ظرفیت مناسبی برای حرکت از آموزش صرفاً نظری به سمت آموزش‌های کاربردی و مهارت محور ایجاد کرده است.

صممیمان کارگاه های آشپزی، نجاری و منبت‌کاری، خیاطی و بخش‌های مرتبط با فناوری‌های نوین را از ظرفیت‌های این مجموعه برشمرد و توضیح داد: آموزش مهارت‌های کاربردی در کنار دانش نظری می‌تواند به کشف استعدادهای دانش‌آموزان و آماده‌سازی آنان برای آینده تحصیلی و شغلی کمک کند.

وی همچنین به ظرفیت‌های فناوری مجتمع آموزشی بوستان اشاره کرد و یادآور شد: فراهم بودن امکانات مرتبط با هوش مصنوعی، رایانه، کتابخانه، آزمایشگاه‌های تخصصی و آموزش‌های نوین، ضرورت به‌روزرسانی محتوای آموزشی و حرکت مدارس به سمت نیازهای روز جامعه را نشان می‌دهد.

فرماندار سمنان با اشاره به امکانات ورزشی این مجتمع بیان کرد: رشد دانش‌آموزان تنها به موفقیت تحصیلی محدود نمی‌شود و توجه همزمان به آموزش، مهارت، ورزش و پرورش استعدادهای فردی، زمینه‌ساز رشد متوازن نسل آینده است.