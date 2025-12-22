به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی شامگاه دوشنبه پس از بازدید از ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر با اشاره به چالش‌های زیرساختی فوتبال در شمال کشور اعلام کرد: این ورزشگاه با استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا مطابقت ندارد و توسعه فوتبال حرفه‌ای مستلزم تأمین زمین و زیرساخت‌های مناسب از سوی دولت است.

وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد: ورزشگاه شهید وطنی در شرایط فعلی، استانداردهای مورد تأیید AFC را ندارد و برای ادامه تیم‌داری حرفه‌ای، داشتن زمین و زیرساخت مناسب یک ضرورت است. تهیه زمین نیز از وظایف دولت به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه فوتبال قائم‌شهر افزود: قائم‌شهر یکی از قطب‌های مهم فوتبال کشور محسوب می‌شود و وزارت ورزش در کنار بخش خصوصی تلاش می‌کند ظرفیت‌های ورزشی این منطقه را افزایش دهد.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه رویکرد جهانی به سمت ورزشگاه‌های مقیاس کوچک است، گفت: عرف دنیا نشان می‌دهد ورزشگاه‌های کوچک‌تر کارآمدتر هستند و نگاه فیفا نیز بر این است که ارتباط نزدیک‌تری میان ورزشکار و تماشاگر برقرار شود.

وی همچنین به مشکلات زیرساختی شمال کشور اشاره کرد و افزود: یکی از چالش‌های اصلی ما در شمال کشور کمبود زمین است. برای احداث یک استادیوم فوتبال، حداقل به ۱۰ هکتار زمین نیاز داریم که تأمین آن در این مناطق با محدودیت‌هایی همراه است.