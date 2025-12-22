کیارش بیرانوند در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زیرساخت چهار مجتمع ماهیان سردآبی در لرستان ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه این مجتمعهای پرورش ماهیان سردآبی را به بخش خصوصی برای احداث واگذار کردهایم، گفت: خوشبختانه الان این مجتمعهای پرورش ماهی وارد فاز تولید شدهاند.
مدیرکل شیلات لرستان، عنوان کرد: همچنین بیش از هفت مجتمع پرورش ماهیان خاویاری، سردآبی، گرم آبی و… در استان در حال ایجاد زیرساخت هستند.
بیرانوند با اشاره به اینکه زیرساختهای این مجتمعهای پرورش ماهیان در کنار رودخانهها در حال ایجاد است، تصریح کرد: اگر این مجتمعهای پرورش ماهیان به ظرفیت تولید استان اضافه شوند میتوانیم بیش از ۲۰ هزار تن به ظرفیت تولید استان اضافه کنیم.
وی بیان داشت: در این صورت برای بیش از سه هزار نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی فراهم شود.
مدیرکل شیلات لرستان، تاکید کرد: پیش بینی ما این استان که ظرفیت تولید ماهی در استان تا پایان سال به بیش از ۴۵ هزار تن برسد.
