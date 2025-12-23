حسن مومین در حاشیه نشست نمایندگان ۹ کشور اسلامی عضو IOFS در حوزه تغییرات اقلیمی که در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمهوری تاجیکستان با توجه به پیشرفت‌های علمی جمهوری اسلامی ایران طی بیش از دو دهه اخیر، همواره نگاه مثبتی به همکاری‌های مشترک علمی و تحقیقاتی با ایران داشته است.

وی افزود: هدف ما از حضور در این نشست و بازدید از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دستیابی به درک مشترک و کار گروهی برای رسیدن به اهداف واحد در مسیر توسعه علمی است لذا همکاری‌های علمی میان ایران و تاجیکستان پیش‌ازاین نیز وجود داشته و ما از گذشته تعاملات خوبی با جمهوری اسلامی ایران داشته‌ایم.

نماینده جمهوری تاجیکستان تصریح کرد: این نخستین سفر من به ایران است و در این بازدید از نزدیک با فعالیت‌های علمی، پژوهشی و دستاوردهای ایران در حوزه‌های مرتبط با کشاورزی، به‌ویژه فناوری‌های ژنتیکی، آشنا شدیم.

مومین ادامه داد: در جریان این برنامه، با متخصصان و پژوهشگران فعال در این مجموعه گفت‌وگو کردیم و این آشنایی می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌گیری مشترک از فناوری‌ها و تکنیک‌های نوین مورداستفاده در این پژوهشگاه و توسعه همکاری‌ها در آینده باشد.

وی در پایان تأکید کرد: گسترش این تعاملات علمی و تبادل تجربیات، نقش مؤثری در پیشرفت فناوری‌های کشاورزی و مقابله با چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در دو کشور خواهد داشت.