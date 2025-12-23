ناظری: رسالت سازمان اسلامی امنیت غذایی کمک به کشورهای نیازمند است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ناظری صبح سهشنبه دوم دیماه در حاشیه نشست نمایندگان سازمان امنیت غذایی کشورهای اسلامی در حوزه تغییرات اقلیمی که در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: من به نمایندگی از هیچ کشوری در این نشست حضور ندارم، بلکه نماینده سازمان اسلامی امنیت غذایی هستم؛ سازمانی که ۴۱ کشور عضو دارد و درواقع نمایندگی مجموعهای از این کشورها را بر عهدهدارم.
وی افزود: رسالت اساسی سازمان اسلامی امنیت غذایی، مساعدت در تأمین امنیت غذایی و پایداری کشاورزی در کشورهای عضو است و این سفر به ایران بخشی از برنامههای سازمان است که از تهران آغاز شد و امروز در کرج ادامه پیداکرده است.
معاون مدیرکل سازمان اسلامی امنیت غذایی (IOFS) با اشاره به برگزاری نخستین میزگرد تخصصی در حوزه کشاورزی، گفت: روز گذشته در مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، نخستین میزگرد تخصصی درزمینهٔ پرورش دام هوشمند و تغییرات اقلیمی با حضور متخصصان و کارشناسانی از کشورهای عضو ازجمله عراق، پاکستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد.
ناظری تصریح کرد: این نشست نخستین برنامه مشترک سازمان اسلامی امنیت غذایی با نهادهای تخصصی جمهوری اسلامی ایران بود و نتیجه مذاکراتی به شمار میرود که پیشتر میان مقامات وزارت جهاد کشاورزی ایران و سازمان اسلامی امنیت غذایی در تهران و آستانه درباره موضوع امنیت غذایی انجامشده بود.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاریهای منطقهای اظهار کرد: جغرافیای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و سازمان اسلامی امنیت غذایی متفاوت است. در میان اعضای سازمان ما، کشورهایی وجود دارند که از امنیت غذایی پایدار و کشاورزی توسعهیافته برخوردارند، اما در مقابل، کشورهایی نیز هستند که به دلیل جنگ، اختلافات داخلی، بحرانهای اقتصادی و فقر، نیازمند کمک جدی هستند.
معاون مدیرکل سازمان اسلامی امنیت غذایی ادامه داد: هدف از این گردهماییها ایجاد بستری برای انتقال دانش، تجربه و ظرفیتهای اقتصادی کشورهای پیشرفتهتر به کشورهای نیازمند است و جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای پیشرو عضو سازمان ما به شمار میرود.
ناظری خاطرنشان کرد: ایران در حوزه کشاورزی، فناوریهای نوین کشاورزی، بیوتکنولوژی و فناوریهای هوشمند پیشرفتهای قابلتوجهی داشته و مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی خود را برای به اشتراکگذاری این دانش و تجربیات با کشورهای نیازمند اعلام کردهاند.
وی در پایان گفت: سازمان اسلامی امنیت غذایی نیز بهعنوان نهاد هماهنگکننده، در عملیاتی سازی و اجرای این برنامهها و پروژههای مشترک نقش حمایتی و تسهیلگر ایفا خواهد کرد.
