شفیعالله ستانکزی در حاشیه نشست نمایندگان ۹ کشور اسلامی عضو IOFS در حوزه تغییرات اقلیمی که در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران برگزار شد، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این بازدید، بخشهای مختلف و تحقیقات انجامشده در حوزه کشاورزی به ما معرفی شد و دستاوردهای پژوهشگاه را از نزدیک مشاهده کردیم.
وی افزود: به ما نشان دادند که در چه بخشهایی کار تحقیقاتی انجامشده و چه برنامههایی برای آینده دارند، بهویژه در حوزه تولید بذر که میتواند برای کشور ما بسیار کاربردی باشد.
نماینده افغانستان با اشاره به اهمیت این بازدید برای هیئت افغانستان، گفت: هدف اصلی ما از حضور در این پژوهشگاه، آشنایی با ظرفیتها و توانمندیهای موجود بود و در این مسیر، هم ارائههای تخصصی برای ما انجام شد و هم فناوریها، ماشینآلات و تجهیزات مورداستفاده در بخش کشاورزی به ما معرفی شد.
ستانکزی در خاتمه تصریح کرد: این دستاوردها و فناوریها میتواند زمینهساز همکاریهای آینده میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در حوزه کشاورزی و مقابله با آثار تغییرات اقلیمی باشد.
