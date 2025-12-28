به گزارش خبرنگار مهر، علی تنگ ارمی ظهر یکشنبه در نشست بررسی پروژههای فعال و راکد دستگاههای اجرایی و شهرداریهای شهرستان بر ضرورت اجرای باکیفیت و به موقع پروژههای عمرانی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه کمیتههای ویژه رسیدگی به پروژههای تأخیردار در شهرستان تشکیل میشود، افزود: کمیتههای تخصصی ویژهای با نظارت مستقیم فرماندار شهرستان و ارکان پروژه برای پروژههایی که به هر دلیل دچار تأخیر در روند اجرایی شدهاند، تشکیل خواهد شد و هدف از تشکیل این کمیتهها، بررسی تخصصی و ریشهیابی دقیق مشکلات و موانع اجرایی هر پروژه و ارائه راهکارهای عملیاتی و زمانبندیشده برای خروج از وضعیت تأخیر و شتاببخشی به روند پیشرفت فیزیکی است.
معاون عمرانی فرماندار تنگستان بر الزام به نظارت دورهای و گزارشدهی مکتوب دستگاههای ناظر تاکید و اضافه کرد: کلیه دستگاههای اجرایی به عنوان ناظر پروژههای تحت مدیریت خود، ملزم هستند به صورت دورهای و منظم از این پروژهها بازدید میدانی به عمل آورند و نتایج این بازدیدها باید در قالب گزارشهای مکتوب و مستند، حاوی وضعیت پیشرفت، مشکلات موجود و اقدامات انجامشده، به صورت رسمی به دفتر معاونت برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تنگستان ارسال شود، این امر در راستای شفافسازی روند اجرا، مسئولیتپذیری ناظرین و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از پروژهها اتخاذ شده است.
وی بر برگزاری مستمر کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری و ۹۹ دهیاریها تاکید کرد و بر لزوم برگزاری منظم و اثرگذار کمیسیونهای مربوط به ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و ماده ۹۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخابات دهیاریها اشاره کرد.
تنگ ارمی از شهرداریها و دهیاریها خواست تا با حساسیت بالا و قاطعیت لازم نسبت به پدیده ساختوسازهای غیرمجاز اقدام نموده و از تمامی ظرفیتهای قانونی برای پیشگیری، کنترل و برخورد با این تخلفات بهرهگیری کنند.
معاون عمرانی فرماندار تنگستان بر برگزاری جلسات هفتگی کارگاهی در محل پروژهها اشاره کرد و خاطرنشان کرد: جلسات هفتگی نظارتی-پیگیری به صورت چرخشی در محل کارگاه پروژههای مختلف شهرستان برگزار شود. هدف از این جلسات، بررسی مستقیم و عینی مشکلات در محل اجرا، اتخاذ تصمیمات فوری و کارشناسی شده در کوتاهترین زمان ممکن، و پیگیری مستمر موضوعات تا حصول نتیجه نهایی و رفع کامل موانع است.
