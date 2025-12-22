معاون فرماندار تنگستان: مدیریت هوشمند فضای مجازی در خانواده‌ ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی تنگ ارمی دوشنبه شب در کارگاه آموزشی «فرزندپروری در عصر دیجیتال» ویژه اولیای دانشآموزان شهر آباد، با تأکید بر نقش محوری زیرساختهای فنی و فرهنگی در توانمندسازی خانوادهها گفت: در عصری که فناوری با سرعتی شگرف در حال دگرگونسازی مناسبات زندگی و ارتباطات است، توسعه زیرساختهای مناسب فنی و فرهنگی، بهویژه در مناطق شهری و روستایی، نقش کلیدی در تربیت فرزندانی توانمند، آگاه و مسئولیتپذیر ایفا میکند.
وی با بیان اینکه فرزندپروری در عصر دیجیتال نیازمند دانش روز، تعامل سازنده و نظارت هوشمندانه والدین است، افزود: همانطور که در حوزه عمران، توسعه شبکه ارتباطی، راهها و فضاهای شهری اولویت دارد، در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز ایجاد و تقویت زیرساختهای آموزش دیجیتال و امکان دسترسی عادلانه به ابزار و محتوای سالم، نیازمند برنامهریزی و پیگیری جدی است.
معاون فرماندار تنگستان ادامه داد: باید در کنار اجرای پروژههای عمرانی، بسترساز محیطی امن و هوشمند برای تربیت نسلی پویا و متعهد در فضای مجازی باشیم.
تنگ ارمی در ادامه با اشاره به مسئولیتهای این معاونت تصریح کرد: در راستای مأموریت خود، توسعه زیرساختهای فیزیکی لازم برای مراکز آموزشی و فرهنگی، بهبود پوشش اینترنت و پشتیبانی از پروژههای فناورانه مرتبط با آموزش خانوادهها را در دستور کار دارد، هدف ما این است که در کنار اقدامات فرهنگی، بستر مناسبی برای مدیریت هوشمندانه فضای مجازی در خانوادهها فراهم شود.
وی اضافه کرد: همانطور که پروژههای عمرانی بدون توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی ناقص میمانند، توانمندسازی والدین نیز بدون فراهم آوری زیرساختهای فنی و دسترسی عادلانه به منابع آموزشی مؤثر نخواهد بود.
معاون عمرانی فرماندار تنگستان یادآور شد: فرمانداری تنگستان در چارچوب مأموریتهای خود، هماهنگی بین دستگاههای اجرایی را برای تحقق این هدف و دستیابی به جامعهای سالم و پیشرو دنبال خواهد کرد.
نظر شما